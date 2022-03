Chtěla jsem mít hit, ale nejsem sólisticky dravá, říká Lída Nopová

Říká se, že být vokalistou je náročnější než zpívat sólově. Je to tak?

Na jevišti se to nezdá, ve studiu to tak je. Myslím, že tam nejvíc zúročíte opravdové muzikantství. Nesmíte zdržovat, musíte číst z listu, ladit, být schopná zpívat hluboko, vysoko, potichu, zařvat, zachraptět. Když se zpívají kreslené filmy, je třeba se vžít do role, i když je to například zvířátko.

Zvířátko?

Ano, zpívala jsem třeba matku lvici. Je to dobrodružná a veselá práce.