VIDEO: Lenka Nová představuje klip k novému albu. Přezpívala dopisy fanoušků

„Téma alba jsem chvíli hledala, ale potom jsem jednou v rádiu slyšela, jak nějaký muž věnuje písničku svojí zjevně dlouholeté přítelkyni Marii a moc se jí omlouvá. Najednou jí přes písničku vzkazoval něco, co jí nebyl schopen říct doma v kuchyni. Že to zvoral a že ji má rád. A tam to začalo spínat,“ líčí Lenka Nová.

Požádala tedy své fanoušky, aby jí dopisy pro své blízké, dávno odeslané nebo jen založené do šuplíku, poslali.

Dorazila jich asi stovka, kterou společně s textaři začala přetvářet do písňové podoby. To je i případ autora prvního singlu. Slovenský textař Vlado Krausz totiž prostřednictvím písně Adresa: Nebe píše svému otci.

„Smrt a ztráta někoho blízkého je tématem mnoha dopisů, jsou tam opravdu silné emoce. Vlado Krausz to uchopil moc hezky. Ono to čistě technicky zní jako trochu morbidní záležitost – dopis zemřelému tátovi. Ale je to čistá a krásná vzpomínka.

„Nedávno jsem byla v Mexiku, kde se mi líbilo, že místní oslavují život zemřelého, místo aby oplakávali jeho smrt. Tuhle píseň vnímám podobně,“ říká zpěvačka.

Deska Dopisy vyjde první jarní den, tedy 21. března 2020. Lenka Nová slibuje, že nálad na ní bude víc. „Témata dopisů, které mi přišly, byla vesměs smutná. Takže jsme se snažili postavit příběhy celého alba pestře, aby se posluchači po třetí skladbě neměli chuť oběsit na nejbližším stromě,“ říká a dodává, že chybět nebudou ani milostné dopisy.