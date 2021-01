Srdce bolí, přiznal Jiří Korn. Přátelé vzpomínají na Ladislava Štaidla

Hity bývalého kapelníka doprovodné skupiny Karla Gotta zpívali i Helena Vondráčková, Iveta Bartošová, Jiří Korn nebo Dalibor Janda. Po listopadu 1989 dal Štaidl před showbyznysem přednost podnikání.



„Je to šílená dob vymknutá z kloubů. Opouští nás čím dál víc blízkých a srdce bolí. Štaidl je z jedním z nich. Zůstává po něm jeho skvělá práce a tím se řadí mezi nezapomenutelné. Děkuji, Láďo, za tvou vstřícnost, laskavost a nadání. Byly to krásné časy, kdy jsme se setkávali ať náhodně, či pracovně. Děkuji, že jsi, i když už nejsi,“ poděkoval Jiří Korn.



„Byl to můj mnohaletý kamarád a spolupracovník, napsal mi mnoho krásných písniček, s jednou jsem dokonce vyjela na festival do Japonska. Nezkazil žádnou legraci, byl to výborný muzikant, organizátor a manažer. Budu mít na něj tu nejhezčí vzpomínku. A je mi to líto, že boj se zákeřnou nemocí nevyhrál,“ sdělila Helena Vondráčková.

„Je mi to strašně líto, byl to jeden z nejlepších lidí v mém životě. Kamarád, který spolu s Karlem Gottem nastartoval moji životní kariéru,“ přidal se saxofonista Felix Slováček, dlouholetý člen Orchestru Ladislava Štaidla.

Petr Janda se s bratry Štaidlovými znal už od svých patnácti let. „Bydleli v krásné vile a chodili neustále v bílé košili. Prostě neskuteční elegáni. Museli jsme se zákonitě potkat, protože byli v partě rokenrolové mládeže a oba z Vinohrad. Měl jsem ho moc rád,“ vzkázal Petr Janda z Olympiku.



Podle publicisty Miloše Skalky uspěl Štaidl nejen jako muzikant, textař, skladatel a aranžér, ale také jako zpěvák a dirigent.

„Dirigování studoval u Milivoje Uzelace a povedlo se mu sestavit jeden z nejzajímavějších orchestrů v dějinách naší populární hudby, kde se sešly velké osobnosti včetně Rudolfa Rokla či Felixe Slováčka,“ připomněl Skalka.



„Pro naše vydavatelství a kmenové interprety, pro které psal své písně, je to velká ztráta. Byl především trvalým a dlouholetým spolupracovníkem,“ podotkla za vydavatelství Supraphon Jana Helgová.