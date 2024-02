Našla se ukradená baskytara Paula McCartneyho, vrátila se mu po půl století

„Je to baskytara, která odstartovala beatlemánii,“ řekl agentuře Reuters Nick Wass, jeden ze zakladatelů pátracího týmu The Lost Bass Project. Právě ten stojí za vyhlášením pátrání po hudebním nástroji a jeho intenzivní propagaci na všech sítích.

Byla to vůbec první basa, kterou si McCartney pořídil v roce 1961 v jednom hamburském obchodě s hudebninami poté, co se stal členem The Beatles. Stála ho tehdy 30 liber, nyní by podle britských médií mohla mít cenu i více než 10 milionů , v přepočtu více než 280 milionů korun.

Nástroj zazněl v některých nejslavnějších hitech skupiny včetně hitů Love Me Do, She Loves You nebo Twist and Shout.

„Díky tomu, že se výzva hodně propagovala, tak někdo odpověděl. A to člověk z Hastingsu na jižním pobřeží Anglie. Kontaktoval společnost Paula McCartneyho a poté jí baskytaru vrátil,“ uvedli organizátoři pátrací akce.

„Baskytaru zkontroloval její výrobce Höfner a potvrdil její pravost. Paul je všem zúčastněným nesmírně vděčný,“ uvedl hudebníkův mluvčí.

Baskytara byla mírně poškozená, ale nebylo na ní nic, co by se nedalo opravit nebo vyměnit.

Ztracené nástroje

Ian Horne, jeden z McCartneyho bývalých zvukařů, se s pátrači spojil a řekl jim nějaké podrobnosti o krádeži, která se stala v roce 1972. Podle Horna ji někdo sebral ze zadní části uzamčené dodávky, kterou si skupina pronajala pro převoz vybavení. To se McCartney a jeho skupina Wings připravovali na nadcházející turné a nahrávali album „Red Rose Speedway“.

Nálezce, kterého podle médií čeká za jeho poctivý přístup od McCartneyho finanční odměna, nástroj vrátil už loni. O události se informovalo až nyní, kdy se potvrdilo, že je to skutečně ona ztracená baskytara, a popová hvězda ji už má zpátky u sebe.

V průběhu let se ztratily a našly i další ikonické nástroje skupiny The Beatles. Například akustická kytara značky Gibson, která kdysi patříla Johnu Lennonovi. Tu si muzikant koupil v roce 1962 a ztratila se mu už o rok později. Po půl století se znovu objevila a v roce 2015 ji vydražil anonymní kupec za 2,4 milionu dolarů, v přepočtu za 54 milionů Kč.