Na úplně posledním koncertě Beatles vypnula policie zesilovač

Liverpoolská čtveřice se rozhodla vystoupit naživo po dlouhých dvou a půl letech. Mezi zvažovanými lokacemi koncertu byla například Sahara, antický amfiteátr či zaoceánský parník. Skupina, jejíž členové mezi sebou v té době již neměli zrovna ideální vztahy, ale převládla u nich touha po živém hraní, se nakonec dohodla na vystoupení na střeše studia Apple v Londýně. Koncert však kapela dopředu neohlásila.

Své zhruba čtyřicetiminutové vystoupení, během kterého podle většiny fanoušků byla cítit nebývale silná energie a nadšení hudebníků, zahájila britská legenda doplněná o klávesistu Billyho Prestona kolem poledne skladbou Get Back.

Neohlášený koncert „brouků“ vyvolal v okolí velký poprask, v ulicích se hromadily stovky zvědavců a pořádek musela zjednat až přivolaná policie. Ta vtrhla na střechu a uprostřed jedné ze skladeb nechala vypnout zesilovač. Skupina poté zahrála poslední skladbu a John Lennon před odchodem pronesl větu: „Rád bych vám jménem kapely poděkoval a doufám, že jsme v konkurzu uspěli.“

Koncert se dočkal i filmového záznamu s názvem The Beatles: Rooftop Concert. V dubnu 1970 Paul McCartney jako první oznámil, že Beatles opouští, což znamenalo konec skupiny. Kapela nedlouho poté vydala své poslední studiové album Let It Be.

V roce 2021 měl premiéru třídílný dokumentární film režiséra Petera Jacksona The Beatles: Get Back, jehož součástí je i celý střešní koncert.