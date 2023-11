Paul McCartney uspořádal v Brazílii překvapivý koncert. Potěšil 300 fanoušků

V prostoru srovnatelném se slavným liverpoolským klubem Cavern, kde Beatles zahájili kariéru, zahrál 81letý McCartney 22 písní, které zahrnovaly hity z éry nejslavnější kapely všech dob i songy ze své sólové dráhy. Ve vystoupení mu nezabránilo ani extrémní horko.

„Bylo to jako vyhrát v loterii, aniž bych si musela koupit lístek,“ řekla 33letá Amanda Cardosová o koncertu, který byl oznámený na poslední chvíli. „Včera jsem měla možnost vidět svůj největší hudební idol jen metr ode mě,“ dodala.

McCartney v úterý ráno na sociálních sítích oznámil, že ještě téhož dne vystoupí v klubu Clube do Choro, aby oslavil začátek svého turné „Got Back“ v Brazílii, a zdůraznil, že počet vstupenek bude „velmi omezený“.

Možnost zakoupit si vstupenky byla uvolněna pouze pro ty, kteří si už koupili místa na jeho koncert, jenž se bude konat ve čtvrtek na stadionu Mané Garrincha. Vstupenky do klubu, jejichž cena byla mnohem nižší než většina vstupenek na McCartneyho turné, se vyprodaly během několika minut.

Fanoušci, kterým se poštěstilo získat vstupenku, dostali náramek opravňující ke vstupu do klubu. Po příchodu na místo organizátoři akce zapečetili mobilní telefony a fotoaparáty fanoušků, aby jim zabránili v pořizování snímků. Každého, kdo by neuposlechl, by ochranka vyvedla.

McCartney projede se svým turné během následujících dvou týdnů brazilská města Brasília, Belo Horizonte, Sao Paulo, Curitiba a Rio de Janeiro.