Hledá se ztracená McCartneyho baskytara. Nová kampaň chce záhadu vyřešit

Ještě daleko před beatlemánií tu byla charakteristická houslová baskytara značky Höfner. Byla to vůbec první basa, kterou si Paul McCartney koupil poté, co se stal členem Beatles. Nástroj lze slyšet v některých nejslavnějších hitech skupiny včetně hitů Love Me Do, She Loves You nebo Twist and Shout.

„Je to sám o sobě nesmírně významný nástroj,“ říká Nick Wass, konzultant firmy Höfner, která kytaru vyrobila. Nyní spojil síly se dvěma americkými novináři, aby se ji pokusil vypátrat. „Je to basa, která vytvořila Beatles,“ dodává. Informaci přinesl list The New York Times.

Také podle jednoho z jeho kolegů, kteří se na pátrání podílejí, je baskytara naprosto zásadní pro vznik zvuku Beatles. „I ty nejmenší stopy mohou často vést k největším objevům,“ říká novinář Scott Jones, který dříve pracoval pro BBC. Další novinářkou, která stojí za projektem nazvaným Ztracená basa (The Lost Bass Project), je manželka Scotta Jonese Naomi.

Paul McCartney nástroj koupil v roce 1961 v jednom hamburském obchodě s hudebninami, o osm let později však baskytara beze stopy zmizela.

Už máme vodítka

Tři zanícení fanoušci Beatles nyní vyzývají svědky, aby se přihlásili s jakoukoli informací vedoucí k nalezení nástroje. „Pátrači“ slibují, že zachovají anonymitu svých zdrojů. Od sobotního zahájení projektu prý již obdrželi několik důvěryhodných stop.

Nástroj má v mytologii Beatles své pevné místo. Po odchodu původního baskytaristy Stuarta Sutcliffea jeho místo obsadil právě McCartney. „Svou houslovou baskytaru jsem si pořídil v obchodě Steinway v centru Hamburku. Vzpomínám si, že byla docela levná,“ řekl v roce 1993 v rozhovoru pro časopis Guitar Magazine. Dodal, že se v té době nechtěl zadlužit a mohl si tehdy dovolit pouze tento nástroj. Baskytara stála asi 30 liber, vzpomínal. „A jakmile jsem si ji koupil, zamiloval jsem se do ní,“ vzpomínal člen Beatles.

McCartney si poté kytaru odvezl zpět do Británie, kde kapelu doprovázela na stovkách koncertů. Od prvních vystoupení skupiny v liverpoolském Cavern Clubu, kde si brouků všiml producent Brian Epstein, až po nahrávání prvních dvou alb. Podle týmu, který stojí za pátráním, ji McCartney v roce 1964 nechal opravit a poté ji používal spolu s dalšími basovými kytarami.

Poslední stopa McCartneyho první baskytary pochází z Londýna z roku 1969. Je součástí videozáznamu, na němž členové kapely píšou album Let It Be. Od té doby kolují jen zvěsti o tom, co se s nástrojem poté mohlo stát. Projekt Ztracená basa naznačuje, že ji mohl někdo ukrást nebo se ztratila buď ve sklepě studia Abbey Road anebo v nahrávacím studiu Apple Corps na londýnské Savile Row.

Chceme vědět, kde je

Všichni tři „pátrači“ se samozřejmě snažili kontaktovat si samotného Paula McCartneyho, jeho zástupce však žádost o rozhovor zamítl. Nick Wass však uvedl, že z předchozí komunikace s vyrozuměl, že by se McCartney sám rád s nástrojem znovu setkal. „Prý jí říká ta prastará,“ uvedl. Dodal, že mezi stopami, které již mají, byly i náznaky, že nástroj mohl odcestovat do Spojených států nebo Japonska. Dodal však, že všechny stopy je třeba nejprve prověřit. „Někde mezi těmito informacemi se bude skrývat odpověď,“ uvedl Wass.

V průběhu let se ztratily a našly i další ikonické nástroje. Jedním z nich je například akustická kytara značky Gibson patřící Johnu Lennonovi. Tu si muzikant koupil v roce 1962, a následující rok se ztratila. Po půl století se znovu náhodou objevila a v roce 2015 ji vydražil anonymní kupec za 2,4 milionu dolarů (54 milionů Kč).

Není jasné, jaká by byla tržní hodnota ztracené kytary Paula McCartneyho. Tým, který stojí za pátráním, však trvá na tom, že cílem tohoto úsilí není finanční zisk, z tohoto úhlu pohledu je její cena nevyčíslitelná. „Chceme jen vědět, kde je,“ uzavírá podle listu The New York Times Nick Wass.