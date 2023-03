Debutové album Beatles Please Please Me slaví šedesáté narozeniny

Na raných nahrávkách Beatles je dodnes okouzlující jejich lehkost, průzračná zpěvnost a nenucenost. John Lennon a Paul McCartney sypali z rukávu jeden báječný melodický nápad za druhým a tvářili se, jako by na světě neexistovalo nic snazšího. I tak je fascinující, že album Please Please Me kapela nahrála za jediný den.

Nahrávací frekvence začaly v pondělí 1. února v deset hodin dopoledne. Beatles nejprve natočili skladby There’s A Place a I Saw Her Standing There, pokračovali A Taste Of Honey, Do You Want To Know A Secret a Misery a večer přišly na řadu Anna (Go To Him), Boys, Chains, Baby It’s You a jako poslední říznou rock’n’rollovou klasiku Twist And Shout. Kapela si ji nechala na konec na výslovné přání Johna Lennona, který se obával, že mu po jejím odzpívání odejde hlas.

O hlavní pěvecké party se podělili John Lennon a Paul McCartney, s výjimkou skladby Boys, kterou nazpíval Ringo Starr, a Do You Want To Know A Secret, v níž zní hlas George Harrisona. Pod autorskými skladbami Beatles byla svorně podepsaná dvojice Paul McCartney a John Lennon, poprvé a naposledy právě v tomto pořadí. Počínaje následujícím albem With The Beatles už v autorských kreditech čteme Lennon-McCartney, samozřejmě kromě občasných Harrisonových a Starrových skladatelských příspěvků.

S myšlenkou otočit pořadí příjmení přišel John Lennon. Jeho argument, že to lépe zní, McCartney uznal, i když pochopitelně ne úplně nadšeně.

Deska vyšla ve Velké Británii u společnosti Parlophone 22. března 1963 a jak velel tehdejší úzus, nejprve v mono verzi. Stereofonní vydání následovalo 26. dubna téhož roku. Jelikož v té době popové hudbě dominovaly především singly a formát dlouhohrajících desek byl určen spíše klasické hudbě nebo jazzu, stálo na obalu upozornění, že deska obsahuje skladby Please Please Me, Love Me Do a dalších dvanáct skladeb. Cílem bylo přilákat kupce, které zmíněné písničky nadchly na singlech, a nabídnout jim další.

V květnu 1963 deska stanula na vrcholu britské hitparády a pobyla si na něm třicet týdnů, dokud ho nevystřídalo druhé album skupiny With The Beatles. Byl to bezprecedentní úspěch, do té doby se ve Spojeném království na vrcholných prodejnách pozicích držely spíše soundtracky nebo desky popových zpěváků, které bylo nejlépe vnímat jen jako hudební kulisu.

V roce 2003 zařadil hudební časopis Rolling Stone beatlesovskou prvotinu na 39. místo žebříčku 500 nejlepších alb všech dob a skladby I Saw Her Standing There a Please Please Me figurují na seznamu 500 nejlepších písní všech dob.

Postupem času Beatles hudebně dospívali, zkoušel dosud nevyzkoušené, natáčeli ambiciózní koncepční alba a přepisovali kánony populární hudby. Na Please Please Me jsou to ale čtyři rozjívení kamarádi, kteří ani moc nepřemýšlej nad tím, co dělají a nad jejichž skladatelskou jasnozřivostí a pěveckou brilancí (hlasový sestup v refrénové lince Please Please Me je jednoduše geniální) nelze než po šedesáti letech znovu uctivě smeknout.