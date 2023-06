Poslední píseň Beatles uslyšíme ještě letos. McCartney ji dokončil s AI

O jakou konkrétní píseň půjde, McCartney neprozradil, upozorňuje BBC News. „Právě jsme ji dokončili a vyjde letos,“ uvedl McCartney.

Podle BBC by to mohla být ostře sledovaná píseň Now And Then, kterou Lennon napsal v roce 1978. Zbývající tři členové kapely zvažovali její nahrání už v 90. letech, ale nakonec od toho po jedné zkoušce upustili.

Podkladem pro vznik písně by mohly být zvukové záznamy, které Lennon nahrál krátce před smrtí ve svém bytě za doprovodu piana a adresoval je McCartneymu. Zvuk z kazet vyčistil producent Jeff Lynne a v letech 1995 a 1996 díky tomu vyšly skladby Free As A Bird a Real Love, které byly prvními písněmi od Beatles po pětadvacetileté pauze. Zbývající členové je tehdy vydali v rámci velkého projektu The Beatles Anthology.

Tehdejší rozsáhlý televizní dokument, který se brzy dostal i k nám, doprovodily tři dvojalba. Na prvním z nich kapela nově umístila i singl Free As A Bird, na druhý pak Real Love. Kapela tehdy pracovala ještě na třetí písni pro třetí dvojalbum, práce na zmíněné Now And Then ale byly zastaveny zejména kvůli Georgi Harrisonovi, který zlomkový materiál nepovažoval - kulantně řečeno - za dobrý. Zůstalo tak tehdy jen u dvou „nových“ písní.

McCartney se ale v průběhu let nechával slyšet, že by Now And Then přesto rád dokončil. Zdá se, že „poslední píseň Beatles“ tak spatří světlo právě letos. Podle Lynnea měli Beatles v 90. letech k dispozici pouze refrén a téměř žádné sloky. Na Lennonově domácím záznamu byl navíc velmi silně slyšet hluk ulice, autor jej ostatně nahrál na boombox neboli magneťák.

„Píseň neměla moc dobrý název, potřebovala dost předělat, ale obsahuje nádherný refrén a Johnův zpěv,“ stál si vždy za svým McCartney. Uvidíme, zda právě tuto píseň dokončil pomocí umělé inteligence.