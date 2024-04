Lennon & McCartney. Legendární značku oživili vlastní skladbou jejich synové

Jde o nostalgicky laděnou píseň, která pochopitelně zní jako Beatles. James McCartney na Instagramu uvedl, že song inspirovala idylická vzpomínka na dětství.

„Vybavil se mi jeden krásný letní den ve Skotsku. Byl jsem tehdy malý kluk a zničeho nic jsem vnitřním zrakem pocítil pravou lásku a spasitele. Primrose Hill je o tom, jak se se mnou všechno kolem otočilo a já tuhle osobu našel,“ svěřil se syn Paula a Lindy McCartneyových.

Hudební kariéru začal James McCartney koncem devadesátých let a začátkem nultých, kdy muzikantsky i autorsky přispěl na otcova alba Flaming Pie (1997) a Driving Rain (2001).

V roce 2010 debutoval jako sólový umělec EP s názvem Available Light, které částečně nahrál ve studiu Abbey Road. O tři roky později vydal dlouhohrající album Me v produkci Davida Kahnea, mimo jiné manažera kapel Strokes, Linkin Park, zpěvačky Lany Del Rey a také Paula McCartneyho.

Sean Ono Lennon pišel na svět v roce 1975, pět let před tragickou smrtí otce Johna. Jako hudebník vystupoval s matkou Yoko Ono, působil v kapelách Cibo Matto, The Ghost of a Saber Tooth Tiger nebo The Claypool Lennon Delirium, v níž hrál po boku fenomenálního baskytaristy Lese Claypoola, člena geniálně švihlé kapely Primus.

Ke společnému počinu McCartneyho a Lennona mladších se na sociálních sítích vyjádřil i táta Paul, když vzkázal, že posílá „hodně lásky Seanu Ono Lennonovi“.

A když se na neoficiálním fanouškovském instagramovém účtu Paula McCartneyho objevilo promovideo k Primrose Hill a jeden ze sledujících si směrem k Jamesi McCartneymu povzdychl, jak je smutné, že James nedokáže jít svou vlastní cestou, dočkali se odpovědi od Zaka Starkeyho, syna Ringo Starra: „Beatles jsou zeď, kterou nelze přelézt, ani se pod ní podhrabat. Bylo mi 25 let, když jsem si to uvědomil a smířil se s tím.“