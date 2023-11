Režisér Peter Jackson si myslí, že mohou vzniknout další nové skladby Beatles

Minulý týden vyšla skladba Now And Then, která vznikla na základě nahrávky zpěvu Johna Lennona, kterou v 90. letech Yoko Oni předala Paulu McCartneymu, Georgeovi Harrisonovi a Ringovi Starrovi.

Přeživší Beatles v té době pracovali na retrospektivním projektu Anthology, ale demosnímek od Lennonovy vdovy nechali pro jeho bídnou zvukovou kvalitu být.

Až nyní technologie MAL (Machine Audio Learning), kterou mimochodem Peter Jackson použil ve zmíněném dokumentu, umožnila oddělit Lennonův zpět, vyčistit a píseň dodělat v podobě, v jaké ji můžeme od čtvrtka 2. listopadu poslouchat.

Režisér se během natáčení probíral archívy, čítající 60 hodin filmového materiálu a 150 hodin zvukového záznamu, a tvrdí, že existují další střípky a zárodky písní.

„Můžeme vzít jednotlivé záznamy, oddělit Johna a George a pak nechat Paula a Ringa přidat refrén nebo harmonie,“ řekl Jackson listu Sunday Times. „Mohla by z toho vzniknout celkem slušná píseň, ale zatím jsem se o tom s Paulem nebavil.

Na Jacksona se ostatně Paul McCartney a Ringo Starr v červenci 2022 obrátili s prosbou o pomoc poté, co se rozhodli demosnímek Now And Then přece jenom dokončit a představit světu.

„Přišlo mi hloupé, abych měl tuhle písničku jen pro sebe. Je-li svět v takovém stavu, v jakém je, potřebujeme, aby se Beatles znovu objevili. Jako by přistál létající talíř, oni vystoupili a věnovali nám svou poslední skladbu, aby nás potěšili a rozveselili,“ prozradil režisér v Sunday Times.