GLOSA: Now And Then je už nyní pevnou součástí beatlesovského kánonu

Podle všeho opravdu definitivně poslední píseň The Beatles je na světě. Okolnosti vzniku a dokončení Lennonovy balady Now And Then je možné si přečíst zde, případně tady, zbývá si položit zásadní otázku: jaká je? Stálo původně zvukově ušpiněné torzo za dokončení, do něhož se kromě zbývajících členů kapely zapojila i umělá inteligence?

V každém případě ano. Bláhové by samozřejmě bylo domnívat se, že uslyšíme vizionářskou bombu, která může konkurovat nejpamátnějším kusům FabFour, nicméně svoje místo v katalogu kapely písnička právem má a mít bude.

Now And Then disponuje zvláštní, typicky lennonovsky lenivou a přitom napjatou atmosférou. Zatímco Paul McCartney zpíval vroucně a do svých písní The Beatles se vždy cele pokládal, John Lennon jako by si vždy nechával kousek něčeho nedořečeného pro sebe. V tom bylo největší kouzlo jím zpívaných skladeb – vždycky jste měli pocit, že za nimi ještě něco je, ale neměli jste šanci se toho dobrat. Říkejme tomu třeba kouzlo či tajemství.

A právě tímto kouzlem oplývá i Now And Then. Vznáší se na psychedelickém obláčku, je decentně podepřena smyčci a její ústřední melodická linka se pozvolna zadírá pod kůži. Vzpomínám si na okamžik, kdy jsem poprvé uslyšel Free As A Bird a Real Love. Nic moc, říkal jsem si zprvu, ale s dalšími poslechy ty písničky vyrostly, zmohutněly a rozkošatěly se. A dnes stačí jen zahlédnout jejich názvy a okamžitě mi začnou znít v hlavě. Se všemi detaily.

Now And Then mě oslovila hned napoprvé, když dozněla, pustil jsem si ji okamžitě znovu a pak do třetice. A myslím, že těch repete bude ještě hodně.

Poznámka na závěr – prostřednictvím čtyřminutové písničky se The Beatles povedla mnohem smysluplnější pocta zemřelému spoluhráči (vlastně dvěma, budeme-li do toho počítat i George Harrisona, jehož kytara ve skladbě zní), než jakou předvedli Pink Floyd na zoufalém, téměř hodinovém albovém „výškrabku“ The Endless River z roku 2014.