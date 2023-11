Poslední píseň Beatles je tu. Unese křehká Lennonova balada sílu okamžiku?

Ať už se jako milovníci rockové hudby 60. let účastníte nebo neúčastníte nesmyslných půtek, zda jsou lepší Beatles či Rolling Stones, bude pro vás rok 2023 patrně zásadní. Zní to přitom vlastně neuvěřitelně. Letos v říjnu vyšlo kritiky vychvalované album Hackney Diamonds, tedy první regulérní řadovka Rolling Stones po osmnácti letech a v listopadu pak vychází nová píseň od Beatles.

Genezi vymodlené beatlesácké novinky Now And Then, která by měla být k poslechu právě od čtvrtka 2. listopadu, lze přitom vystopovat až kamsi do roku 1979. Někdy v té době si totiž John Lennon u piana v newyorské Dakota Building nahrál její demoverzi na magneťák. Střípek písně však spolu s dalším nedokončeným materiálem nechal ležet. Že se k němu už nikdy nevrátí, bylo jasné hned 8. prosince roku 1980.

Now And Then však spolu s dalšími třemi Lennonovými nedodělky předala Yoko Ono zbývajícím členům Beatles v lednu 1994. Tedy v době, kdy se pomalu chystal velký multimediální projekt Beatles Anthology mapující historii liverpoolské čtyřky v televizním dokumentu, knize a trojici dvojalb.

Jen jedna z předaných písní, konkrétně Grow Old With Me, už oficiálně vyšla. Stalo se tak v roce 1984 na Lennonově posmrtném albu Milk and Honey. Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr ji tedy nechali být a zaměřili se na zbývající trojici, aby jimi doplnili chystaná tři dvojalba.

Free As a Bird a Real Love se jim tehdy skutečně podařilo dokončit a písně se v prosinci 1995 a březnu 1996 staly prvním novým dílem Beatles po čtvrtstoletí. Každý, kdo tehdy zmíněný dokumentární seriál sledoval, si jistě vybaví úvodní magický moment klipu k Real Love, kdy se ve zpětně přehraném záběru spolu s nájezdem melodie vynořuje z vody bílé koncertní křídlo. A nebo tlukot – naopak ptačích – křídel v úvodu klipu k baladě Free As a Bird. Obě písně tehdy perfektně doplňovaly celkovou nostalgickou notu projektu.

Oficiální vizuál k poslední písni The Beatles nazvané Now And Then

Každý ze zmíněných songů vyšel jako úvodní stopa na prvním a druhém dvojalbu nazvaném prostě Anthology 1 a Anthology 2. Zatímco první mapovalo rarity a živá vystoupení z let 1958 až 1964, druhé se věnovalo období mezi lety 1965 a 1968. Třetí dvojalbum Anthology 3 pak shrnovalo zajímavosti z posledních třech let kapely. Místo chystané písně Now And Then a potencionálního třetího singlu, však album otvírá rarita A Beginning. Tedy instrumentální kus George Martina, který měl být původně intrem k písni Don’t Pass Me By na bezejmenné desce z roku 1968 označované jako White Album.

Co se tehdy s Now And Then stalo? Její dokončení v půli devadesátých let zatrhl George Harrison. Jak později vzpomínal McCartney, Harrisonovi vadila především kvalita původní Lennonovy nahrávky, na které byl slyšet i hluk ulice. „Fucking rubbish,“ očastoval ji prý tehdy. Kapela nad torzem písně údajně strávila pouhé jedno odpoledne a pak se nahrávku (obsahující vlastně jen refrén a náznaky slok) rozhodla dát definitivně k ledu.

Že se z definitivy nakonec stane „jen“ necelých třicet let, prosáklo v červnu tohoto roku. McCartney se v průběhu let nechával slyšet, že mu Now And Then nedává spát a tak když letos prohlásil, že pomocí umělé inteligence pracuje na „poslední nahrávce Beatles“, bylo fanouškům jasné, že půjde o odkládanou Now And Then.

McCartneyho totiž zaujalo, jak se při práci na dokumentu The Beatles: Get Back povedlo týmu okolo režiséra Petera Jacksona pomocí moderních technologií oddělit hlasy od nástrojů, což vedlo třeba k novému vydání alba Revolver. Takzvaná MAL audiotechnologie si tedy měla následně poradit i s původní neuspokojivou Lennonovou nahrávkou Now And Then.

„Najednou tu byl, Johnův hlas, křišťálově jasný,“ uvedl McCartney. Spolu s Ringo Starrem tak mohli v roce 2022 píseň dokončit. McCartney dodal další zpěv a samozřejmě baskytaru, Starr bicí. Kytary (až na jedno McCartneyho kytarové sólo) navíc pocházejí z časů Anthology, takže jsou nahrány ještě Harrisonem. Na písni se tak skutečně podílela celá čtveřice.

Nový singl vychází oficiálně 2. listopadu v 15:00 našeho času, klip v režii Petera Jacksona bude následovat o den později. Ostře očekávanou novinku symbolicky doplní nový mix písně Love Me Do, tedy prvního singlu Beatles z roku 1962. Now And Then se taktéž objeví na novém rozšířeném vydání slavných výběrů zvaných Red Album a Blue Album. Není bez zajímavosti, že mezi vydáním Now And Then (2023) a Real Love (1996) uplynulo více času než mezi vydáním Free As a Bird (1995) a The Long And Winding Road (1970), tedy posledním singlem z alba Let It Be.

Novinka se dočkala masivní propagace jako definitivně poslední práce Beatles a finální uzavření velkolepého díla (a dlouhé éry) této zásadní kapely. Fanouškům se ale do mysli patrně vkrádá myšlenka, kterou trefně vyjádřil web amerických Los Angeles Times. Nezatíží onu zapomenutou Lennonovu melancholickou a rozvláčnou baladu síla takové události až příliš?

„Lennon ji napsal během svého pobytu v ústraní činžovního domu Dakota. Pak na ni zapomněl a nechal ji chřadnout mezi stovkami hodin demonahrávek,“ uvažuje web a dodává, že mnoho z těchto skladeb bylo odvysíláno v rámci rozhlasového pořadu The Lost Lennon Tapes, Now And Then tehdy ale pro její nedotaženost logicky vynechali.

Zůstává tedy na McCartneym a Starrovi, zda se jim podařilo důstojně dokončit to, co i Harrison považoval za nemožné. A samozřejmě taktéž na přístupu posluchačů, zda budou od jedné jediné písně očekávat světovou událost či spíše příjemnou raritu. Los Angeles Times ostatně označuje novinku Now And Then v kontextu celkové tvorby Beatles termínem „coda“. Tímto slovem se v klasické hudbě či baletu označuje zvláštní samostatná část skladby, která se hraje jen jednou v samotném závěru.

V předvečer vydání zveřejnili Beatles krátký dokument o vzniku písně: