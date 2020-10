Nechci dělat prvoplánově líbivé písničky, říká Kateřina Marie Tichá

Vaše album uvozuje klip Zničená zem v hlavní roli s hercem Igorem Orozovičem. Kdo je jeho autorem?

Video točil Jonáš Červinka, tedy raper Lipo, který režíroval i předchozí klip ke skladbě Sami. Igora Orozoviče jsem si vybrala já. Strašně se mi líbí jeho herecký projev, myslím si, že je to jeden z nejlepších současných mladých herců. A do téhle role se mi hodil, byla jsem přesvědčená, že to zahraje přesně tak, jak jsem si představovala.

Album je v jádru popové, tedy s důrazem na sdělné melodie, zároveň ale stylově docela pestré. Odpovídá výsledek vašim představám?

Ano. O tu pestrost jsem se snažila. Když mi bylo šest let, poslouchala jsem pořád dokola album Proměny od Čechomoru, kde zpívala i Lenka Dusilová. Na téhle desce jsem strávila opravdu hodně času. Pak mě hodně ovlivnili písničkáři a písničkářky jako Karel Plíhal, Zuzana Navarová, Vlasta Redl nebo Buty. Mám strašně ráda jejich první desku.

Jak jste se k téhle hudbě dostala?

Čechomor poslouchala hodně moje máma a já jsem zjistila, že se mnou ty písničky něco dělají a sama jsem si začala hledat podobnou hudbu. A později ji sama i skládat. Uvědomila jsem si, že chci psát jednak české texty, jednak dělat písničky, které nebudou úplně prvoplánově líbivé.

Kdy jste se pustila do psaní vlastních věcí?

Zpívat jsem chtěla vždycky, na to jsem přišla už při poslechu zmíněných desek a zpěváků. Naši si toho všimli, přihlásili mě do sboru a postupně mi začalo docházet, že bych lidem chtěla zpívat svoje příběhy. Ve čtrnácti letech jsem se začala učit na kytaru, napsala jsem první dvě vlastní písničky a říkala jsem si, že by to asi takhle šlo. Že bych nemusela psát jen básničky, které jsem psala dosud, ale že bych mohla spojit dvě věci, které dělám nejraději ze všeho – zpívání a psaní.

Jak jste se dostala ke kapele Jelen, s níž jste nějaký čas vystupovala?

Když mi bylo sedmnáct, měla jsem venku písničku Vzpomínej, což byla jedna z prvních věcí, kterou jsem napsala. U příprav natáčení mého alba, které ale nikdy nevyšlo, jsem se potkala právě s kluky z Jelena. V té době jsem už měla napsanou i skladbu Tančíme spolu. Napadlo nás, že bychom ji natočili spolu. Oni se mi tam tou svou energií hodili, takže jsme to spojili. Pak jsme spolu začali jezdit koncerty a už jsme si tak nějak zůstali.

Čím to, že vaše plánovaná první deska nevyšla?

Právě proto, že jsem začala vystupovat s Jelenem a všechno ostatní šlo do pozadí. Ale jsem ráda, protože díky tomu mohla moje debutová deska vyjít až teď a v podobě, s kterou jsem stoprocentně spokojená. Až budu točit druhou, samozřejmě plánuju udělat spoustu věcí jinak.

Co například?

Vyzkoušela jsem si, jak udělat žánrově pestrou nahrávku, a příště bych se třeba ráda zaměřila na jednu z těch poloh a šla v ní víc do hloubky.