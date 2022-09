Očista půlmaratonem. Potřebovala jsem řád, říká Kateřina Marie Tichá

Co máme v případě pražského koncertu očekávat?

Bude to sice můj zatím největší koncert s Bandjeez, ale zároveň chci zachovat intimní klubovou atmosféru. Mám ráda, když je mi publikum na dosah. Těšíme se, protože to bude na nějakou dobu naše poslední vystoupení v Praze. Chystáme se tam zahrát naše nové společné písničky, vystoupí s námi hosté, ale jejich jména bych zatím neprozrazovala.

To znamená, že mimo hlavní město vystupovat budete?

Pár koncertů do konce roku ještě odehrajeme, ale nic většího. Koncertní sezona už pomalu končí a v následujících týdnech se budeme soustředit na natáčení desky. Měla by vyjít na jaře.

Jak znějí vaše písničky, na kterých teď pracujete s Bandjeez?

Budou logicky jiné než ty, na nichž jsem pracovala s producentem Ondřejem Turtákem a dalšími. Kluci z Bandjeez se na nich výrazně podepisují, odráží se v nich jejich fantastické muzikantství, přinášejí do nich nový rozměr.

Čemu dalšímu se věnujete kromě hudby?

Zhruba v květnu, v červnu jsem po zdravotních problémech a určitých životních turbulencích začala intenzivně sportovat. A říkala jsem si, že bych před sebou chtěla mít nějaký cíl. K narozeninám jsem dostala týdenní pobyt v surf campu v Portugalsku a zjistila jsem, že druhý den po mém příletu v říjnu se běží lisabonský maraton.

Ten si zaběhnete?

Celý maraton bych asi nezvládla, ale na polovičku už si troufám, takže začátkem října poběžím v Lisabonu půlmaraton. A pak tam budu týden surfovat. Myslím, že jsem asi dost intenzivně potřebovala něco jiného než muziku. Co bude jenom moje, co nebude práce, nebude se to týkat mého živobytí. Je v tom řád, dril, disciplína. Člověk musí hodně poslouchat sám sebe a musí ze sebe udělat nejvyšší prioritu, aby to všechno zvládal a úspěšně dotáhl do konce.