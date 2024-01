Inspirace žhářem a vrahem. Kanye West se vrací s první částí albové trilogie

K osobám pohybujícím se v hiphopovém ranku určitá velkohubost patří, ale co v posledních letech předváděl Kayne West, zvaný též Ye, je už daleko za hranou toho, co se dá považovat za nezbytnou součást žánru. Antisemitské výroky, vyjadřování sympatií k Adolfu Hitlerovi, mikina s nápisem White Lives Matter a podobně.

Nahnědlý odér se vznáší i nad chystaným počinem Vultures, který West připravil společně se zpěvákem a producentem zvaným Ty Dolla Sign, vlastním jménem Tyrone William Griffin Jr. Při pohledu na obal a použité písmo v názvu alba a jeho umístění v levém horním rohu se rozsvítí zejména znalcům norské blackmetalové scény.

Jde o očividnou inspiraci obalem desky Filosofem jednočlenného projektu Burzum, za nímž stojí hudebník, zpěvák, skladatel a producent Varg Vikernes, svého času známý také jako Count Grishnackh. Čistě po hudební stránce je Filosofem úchvatné, atmosférické dílo, které ovšem stvořila chorá a vyšinutá mysl.

Vikernes se podílel na vypálení několika norských kostelů a v roce 1994 ubodal kytaristu kapely Mayhem Øysteina Aarsetha známého jako Euronymous. Za své činy byl odsouzen na 21 let vězení, což je v norském trestním řádu maximum. V roce 2009 byl předčasně propuštěn na svobodu. Ani po výkonu trestu nijak nezměnil své notně pokřivené vidění světa, které zahrnuje rasismus a další myšlenky národního socialismu. V roce 2013 byl v Paříži, kde momentálně žije, zatčen pro podezření z přípravy teroristického činu. V souvislosti s Vikernesem je nutné zmínit jméno jeho rovněž nechvalně známého rodáka, jistého Anderse Breivika.

Zpět k Westovi. Jak už bylo řečeno, první část Vultures vyjde 9. února, druhý díl by měl následovat 8. března a finální část trilogie spatří světlo světa 5. dubna. Nejedná se o definitivní termíny, původně měl první díl vyjít už 12. ledna, přičemž titulní skladbu West představil už v polovině listopadu loňského roku.

Původní verze obsahovala verše odkazující na jeho antisemitské výroky: „Jak můžu být antisemita, když jsem právě ojel židovskou šlapku...“. V pracovní verzi skladby New Body zněl hlas hostující rapperky Nicki Minaj, která ale později veřejně prohlásila, že si nepřeje být v konečně podobě.

Album bude otevírat skladba Everybody, do níž Kayne West vysamploval hit Everybody (Backstreet’s Back) z roku 1997 od chlapecké kapely Backstreet Boys. Celkově bude album obsahovat osmnáct skladeb a půjde o první řádnou nahrávku od desky Donda z roku 2021. Po ní se ještě pustil do příprav pokračování Donda 2, ale nikdo ho nedokončil a ke slyšení bylo pouze na jím vyvinutém hudebním přehrávači Stem.