Partnerka Westa nesmí mluvit. Povinně cvičí, obléká a jí jen to, co má dovoleno

Podle zahraničních médií manipuluje Kanye West svou partnerku, aby se stala jakousi novou verzí jeho bývalé manželky Kim Kardashianové. S tou se raper trpící bipolární poruchou rozvedl po sedmi letech manželství loni v listopadu poté, co podnikatelka požádala o rozchod. S rozchodem se prý dosud nesmířil a bere ho jako životní prohru. Zaměřil se na práci a novou ženu. Ta je podle názoru mnoha lidí jen jakousi jeho loutkou.

„Bianca už nejspíš ani sama nepřemýšlí. Nemá vlastní rozum a místo toho jen poslouchá jeho rozkazy. Kanye ji přesvědčil, že jen tak se stane tou nejlepší verzí sebe samotné. Podle názoru jeho přátel jde o to, aby z ní byla nakonec jen Kim 2.0. Rozdíl je tentokrát v tom, že když byl Kanye s Kim, měl respekt ve světě módy. Ten už ale postupně ztratil,“ popisuje zdroj deníku Daily Mail.

West má mít pro svou partnerku celý seznam pravidel. „Je v něm například to, že nesmí na veřejnosti zásadně nikdy mluvit s lidmi, kteří ji osloví a musí nosit jen oblečení, které jí on předem schválí. Také musí jíst jen určité potraviny a na rozdíl od rapera také pravidelně cvičit. Přesvědčil ji, že oni dva mají královský status a jsou něco extra. Podle toho se prý také musí chovat a vystupovat,“ dodává.

Bianca Censori (Florencie, Itálie, 21. září 2023)

Bianca Censori je dcerou australského dealera heroinu Elia „Lea“ Censoriho, který strávil velkou část života ve vězení. Také jeho bratr, Biančin strýček Eris, nebyl žádným svatouškem. Gangster, známý jako „Melbournský Al Capone“, byl v minulosti odsouzen k trestu smrti.

Australanka Bianca se po studiu architektury na Melbournské univerzitě vydala do Spojených států. Od roku 2020 je designérkou značky Yeezy Kanyeho Westa. Má také vlastní značku šperků Nylons.

Její přátelé se jí pokoušejí opakovaně kontaktovat, ale marně. Naposledy počátkem září, po skandálu Westa, při kterém se s partnerkou projížděl na lodi v italských Benátkách, zatímco ona měla hlavu zabořenou v jeho rozkroku. Podle turistů z jiné lodi Bianca rapera orálně uspokojovala. Když si je začali natáčet na telefony, West vstal a s holou zadnicí se přesunul do kajuty lodi.

Přepravní společnost následně oznámila, že raper s partnerkou mají u nich doživotní zákaz využívání nabízených služeb. „U nás už nejste vítáni,“ uvedla ve svém prohlášení firma Venezia Turismo Motoscafi.

Podle slov jejích přátel Bianca Censori „uvázla v Kanyeho sítích“. Ostatní se ji prý snažili už několikrát zachránit, ale „kvůli zdem, které Kayne kolem ní postavil“, to není možné.

Také podnikatelka Kim Kardashianová (42), která má s Westem čtyři potomky, vyjádřila nad chováním exmanžela už několikrát znepokojení. „Občas je dost těžké vysvětlovat dětem chování jejich tatínka. A zároveň mám o něj vážné obavy. Prochází se po ulici bos s lahví šampaňského v ruce, něco je očividně špatně,“ říká.

Přiznala, že i jí West kdysi kompletně vyměnil šatník. „Vždycky jsem si myslela, že mám dobrý styl, dokud jsem nepotkala jeho. Řekl mi do očí, že můj styl je naprosto příšerný. V devadesátkách mě pak oblékal a radil, v čem mám chodit ven i do společnosti. Posílal mi často v průběhu dne a i v noci e-maily s fotkami outfitů, ve kterých bych se měla podle něj ukazovat a které by mi slušely“ popsala miliardářka v jednom z dílů reality show Keeping Up With The Kardashians.

Kim Kardashianová a Kanye West na Met Gala (New York, 6. května 2019)

Na rozdíl od jeho současné partnerky Biancy, která je k vidění často téměř nahá, musela chodit Kardashianová podle jejích slov chodit naopak mnohem více zahalená, než by si sama přála.

Americký raper Kanye West, známý též jako Yeezy, či jen Ye, je držitelem 53 ocenění ze 161 nominací, včetně jedenadvaceti cen Grammy. Loni byly jeho profily zablokované na většině sociálních sítí a mnoho známých firem s ním ukončilo spolupráci. Důvodem byly jeho antisemitské výroky. Prohlásil například, že nacistický diktátor Adolf Hitler dělal i dobré věci. V roce 2018 zase překvapil výrokem, že otroctví byla volba.

VIDEO: Bianca Censori a Kanye West si užívali v Benátkách (2023):