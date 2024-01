Kanye West má doma mladší kopii své exmanželky Kim, chodí však víc odhalená

Bianca Censori chodí spoře oblečená už nějakou dobu, obvykle zakrytá velkým plyšovým medvědem nebo polštářem. Na letošní rok Kanye West slibuje, že bude ještě méně oblečná. Zveřejnil její odhalené foto s popisem: Letos žádné kalhoty.

Fanoušci si však všimli především toho, jak se Censori stylizuje do Kanyeho exmanželky Kim Kardashianové. „Je šílené, jak moc vypadá jako Kim K,“ napsal jeden z Westových sledujících.

„Přísahám, že jsem myslel, že je to Kim,“ napsal další. „Nedostal jste se ze své ex? Najděte si někoho, kdo vypadá úplně stejně,“ dodal další.

Australská designérka Bianca Censori pracovala pro Westa od roku 2020. Tehdy ještě její podoba s Kim Kardashianovou nebyla tak nápadná. Měla jiný účes, oblékala i líčila se jinak než po tajném sňatku s Westem, který uzavřeli v prosinci 2022.

Kanye West má však obrovský vliv na to, jak jeho žena vypadá. Oblečení ostatně určoval i své exmanželce, která si na to po rozvodu postěžovala, protože za pár modelů sklidila výsměch. „Dovolte mi říct jednu věc k tomu plamennému oblečení, o kterém každý mluvil. Je to jeden z modelů, který navrhl a vybral,“ přiznala Kardashianová.

Kamarád Westovy současné manželky vyjádřil znepokojení nad tím, jaký na ni má hudebník vliv. „Všichni jsou nesmírně znepokojeni. Tohle není ona. Je to neuvěřitelně otevřený a živý člověk, který nikdy nedrží jazyk za zuby. Ale ona teď nikoho nemá a je to děsivé,“ řekl zdroj deníku Daily Mail s tím, že přátelé se ji snaží zachránit, ale Kanye jim brání se s ní setkat.