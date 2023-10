Opilý padal do světel. Série Mladý lev učinila z Jima Morrisona sex symbol

Rok 1967 byl pro kalifornskou kapelu The Doors zcela zásadní. Právě tuto dataci totiž mají jejich první dvě alba – eponymní debut (leden 1967) obsahující ikonické hity Light My Fire či Break On Through a taktéž druhá deska Strange Days (září 1967), kde kapela teprve rozvinula svůj hudební um a styl balancující na hraně psychedelie a bluesrocku.

V roce 1967 se skupina okolo Jima Morrisona a Raye Manzareka taktéž dostala do povědomí celé Ameriky díky účasti v předních televizních show. A to včetně památného vystoupení u Eda Sullivana, kde Morrison odmítl upravit část textu v Light My Fire. A v prosinci tohoto roku Morrisona policie pro nevhodné chování zatkla přímo na pódiu v New Havenu...

Tento rok ovšem taktéž vznikla série Morrisonových portrétů The Young Lion (Mladý lev). Tedy snímky, které ruku v ruce s hudebními úspěchy pomohly dramaticky navýšit zájem o kapelu a jejího rozervaného lídra. Právě díky nim se Morrison ve svých třiadvaceti letech stal sex symbolem.

„Přišlo mi vždycky vtipné, že se nejpoužívanějšími fotkami Jima Morrisona staly právě tyto. Jim byl totiž úplně pod obraz,“ popisoval jejich vznik po letech fotograf Joel Brodsky, který kapelu fotil opakovaně a jehož snímky lze nalézt v bookletu obou výše zmíněných alb i desky Soft Parade.

Fotografické sezení v New Yorku koncem léta 1967 přitom začalo úplně standardně. Brodsky nejprve pořídil snímky celé kapely. „The Doors patřili mezi největší hvězdy, které jsem tehdy fotil. Měli smysl pro vizuální umění a chápali potenciál dobré fotosession,“ pochvaloval si spolupráci. Skladatel a klávesák Ray Manzarek, kytarista Robby Krieger a bubeník John Densmore prý trochu na Morrisona žárlili, fotografové si jej totiž vždy stavěli do popředí společných snímků. „Bylo jim ale jasné, že Jim je symbol a ohnisko zájmu. To bylo pro kapelu důležité,“ pokračuje Brodsky.

Fotograf si po nafocení společných fotografií postupně bral jednotlivé členy na sólové portréty. „Prokletého básníka“ Morrisona si nechal na konec. „Věděl jsem, že s ním strávím nejvíce času, takže jsem nechtěl, aby kvůli tomu museli ostatní čekat a posedávat okolo. Takže zatímco jsem fotil ostatní, Jim docela popíjel. Když konečně došlo na jeho sérii, byl už dost mimo,“ popisoval Brodsky.

Nejslavnější a nejpoužívanější série portrétů Jima Morrisona tak samozvaného „Ještěrčího krále“ zachycuje omámeného alkoholem. Vzhledem k jeho narůstajícím problémům s pitím, které vedly k obvinění z obnažování na veřejnosti a dalším skandálům a které se podepsaly i na zpěvákově rychlém konci, je to více než symbolické. V Brodskyho ateliéru nicméně Morrison nevyváděl. „Neměl nějakou divokou opici, byl naopak velice tichý.“

Snímek, který se v roce 1980 dostal na obal výběrové desky Greatest Hits, prý vznikl úplně na konci. „V té době už byl tak opilý, že vrávoral a padal mi do světel. Focení jsme museli ukončit,“ upřesňuje Brodsky k závěrečnému snímku série Young Lion.

„Přesto všechno bylo skvělé jej takto fotit, Morrison měl tehdy velice zajímavý pohled,“ dodává ještě Brodsky. Už tehdy prý tušil, že nafotil dobrou sérii. O její výjimečnosti se nicméně přesvědčil asi o týden později, kdy jedna fotografie vyšla v týdeníku Village Voice. „Prý jim tehdy přišlo asi deset tisíc žádostí o tuto fotografii. Víte, Morrison se už nikdy takto do objektivu nepodíval a tyto fotografie se staly důležitou součástí legendy okolo The Doors,“ vysvětluje Brodsky, jinak autor více než čtyř stovek fotografií použitých na obalech desek. „Myslím, že jsem jej zachytil úplně na vrcholu.“

Sláva kapely sice nadále stoupala, Morrison ovšem svůj vztah k alkoholu přestával zvládat a chodil opilý na koncerty i do studia. To se podepsalo nejen na tvorbě The Doors, ale i na jeho zjevu. Z někdejšího mladého lva se tak do dvou let stal otylý a zarostlý pobuda, který na pódiu vyřvával, zda chce publikum vidět jeho přirození a který přestával hlasově stačit svým dřívějším výkonům.

The Doors se nicméně ještě začátkem 70. let vzepjali k nahrání dvou úžasných bluesrockových desek Morrison Hotel a L.A. Woman. Druhé zmíněné, kritiky uznávané album s hitem Riders on the Storm se však pro Morrisona stalo labutí písní; zemřel v Paříži dva měsíce po jeho vydání. Kapela sice následně ještě vydala dvě regulérní desky (a do třetice hudebně dozdobila Morrisonovy básně na albu An American Prayer), ovšem bez svého Ještěrčího krále už jen těžko hledala svůj někdejší specifický magnetismus.