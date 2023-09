Vydavatelství se nahého mimina bálo. Uráží jen pedofily, dupl si Cobain

Kurta Cobaina to prý napadlo ve chvíli, kdy v televizi sledoval program týkající se porodů do vody. Použít fotografii z takového momentu na obal chystaného alba by jistě vzbudilo pozornost. Oslovil proto uměleckého šéfa vydavatelství Geffen Roberta Fishera, ten ovšem nesouhlasil. Dostupné snímky porodů do vody totiž byly příliš názorné na to, aby se staly obalem nové desky.

Vydavatelství proto vyslalo fotografa Kirka Weddleho, aby vyfotil plavající miminko. Weddle vyrazil do bazénu pro nejmenší a pořídil zde pět fotografií, z nichž jedna se velice brzy stala jedním z nejslavnějších záběrů rock’n’rollové historie.

24. září roku 1991 totiž vyšla na obalu desky Nevermind, druhém řadovém albu seattleské skupiny. Tedy desky, které se dodnes prodalo přes 30 milionů kopií, jež se stala symbolem rockového subžánru grunge a která z trojice vlasáčů doslova přes noc udělala hvězdy hudebního světa a z labilního melancholika Kurta Cobaina idola generace X.

Vliv na tak nečekaný úspěch desky samozřejmě nelze přikládat jen výraznému obalu, vedle Cobainova charismatu a naléhavého zpěvu tehdy totiž mocně zapůsobil strhující klip k hitu Smells Like Teen Spirit, jenž masivně rotoval v MTV a ostře kontrastoval s popem a stadionovým rockem doznívajících 80. let.

Podvodní záběr na miminko, které se kdosi pokouší ulovit na háček s dolarovou bankovkou, ale dokázal zaujmout. Že si ho cenila i samotná skupina, dokládá skutečnost, že jen několik měsíců poté se nechala pod vodou stejným fotografem v rámci propagace vyfotit i celá Nirvana. Nebo odkazy na plovoucí pistoli i háček v klipu k dalšímu velkému hitu z Nevermind – písni Come As You Are s ikonickým rifem.

Cover alba se stal natolik známým, že jej letos britští hudební fanoušci vybrali za nejikoničtější obal všech dob. Až na dalších místech skončily takové „váhy“, jako je obal k The Dark Side of the Moon od Pink Floyd, Bowieho Aladdin Sane či „Seržant Pepř“ od Beatles.

Fotograf Weddle na snímku zachytil čtyřměsíčního Spencera Eldena, syna svého známého. Vydavatelství Geffen už tehdy spekulovalo, zda záběr na penis miminka nezpůsobí skandál, a chtělo připravit alternativní verzi. Cobain však tento nápad smetl ze stolu se slovy, že jedinou variantou, na kterou je ochoten přistoupit, je přelepka inkriminovaného místa. Na té by ovšem muselo stát: „Pokud vás toto uráží, budete skrytý pedofil.“ Album tedy vyšlo s původním obalem.

Problematickou se fotografie nestala hned, ale paradoxně až skoro přesně třicet let poté. V srpnu roku 2021 prolétla světovými médii zpráva, že tehdy třicetiletý Elden se chce soudit s fotografem i členy (či jejich pozůstalými) rozpadlé skupiny. Fotografie prý byla pořízena bez jeho souhlasu a porušuje zákony týkající se dětské pornografie.

V dobách, kdy se ještě s Nirvanou nesoudil, nechával se Spencer Elden fotit ve stejném bazénu jako na desce Nevermind.

Kalifornský soud však rozhodl, že Eldenovy nářky jsou neopodstatněné. Právníci přihlédli k tomu, že celý předchozí život popularity snímku využíval (název slavného alba si dokonce nechal vytetovat na hruď, nabízel vlastnoručně podepsané kopie a vystupoval jako „Nirvana-baby“) a po nabytí plnoletosti měl celých deset let, aby takovou žalobu podal. Vzpomněl si tedy pozdě.

Deska Nevermind proto bude nadále dostupná i s obalem, který soud označil nikoli za dětskou pornografii, ale za dílo „evokující témata hamižnosti, nevinnosti a s motivem cherubína typickým pro západní kulturu“.