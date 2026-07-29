Glen Hansard dnes tragicky zahynul, připomeňte si rozhovor, který s písničkářem vyšel na iDNES Premium v roce 2023.
Vzpomenete si ještě na své první setkání s Českem?
Poznávali jsme se postupně. Na prázdninách jsem tu byl už čerstvě po revoluci. Pak jsem přijel odehrát pár koncertů s kamarády, hlavní hvězdou tehdy byl Damien Rice a Lisa Hannigan… Až pak jsem se seznámil s Markem Irglem, Markétiným otcem, který nás sem pozval na několik koncertů. Tehdy jsem se na Česko opravdu napojil a začal ho poznávat. Hlavně skrze Moravu.
To je skvělá cesta.
Já vím.