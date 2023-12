TIPY NA DÁRKY: Světlo i smích zajistí na Vánoce Obamová i Šíp

Čím jiným začít než příběhem královny? Královny módy Coco Chanel. O jejím životě už bylo napsáno mnohé, zaujmout proto novým titulem není snadný úkol. Britská spisovatelka Justine Picardie se ho však zhostila s pečlivostí sobě vlastní už před lety.

A protože ji pečlivost provází nadále, po více než dekádě vydává knihu znovu. Doplněnou o spoustu nových informací. Srdcervoucích, obdivuhodných i tajemných, které vyšly najevo o slavné návrhářce v posledních letech. Kniha se jmenuje Coco Chanel: Legenda a skutečnost.

Dva skutečné životní příběhy přinášejí i tipy z kategorie knih „nápomocných“. Vyprávění v nich totiž prezentuje takové množství lásky a touhy žít, že se jednoduše nejde nenechat inspirovat. Ať už jde o novou knihu Michelle Obamové Světlo v nás, v níž bývalá první dáma USA radí, jak si poradit v nejisté době, nebo o příběh Silvie Vasquez-Lavado, která v knize Ve stínu hory popisuje výstup na Mount Everest i vyrovnání se se sexuálním zneužíváním a divokým dospíváním.

Pomoci, obzvlášť dětem, mohou další dvě novinky. V první od Václava Vokolka Aby se holky nebály přichází na přetřes téma strachu. Tak, aby se pro čtenáře a čtenářky stal do budoucna pohonem, inspirací a včasným upozorněním, nikoliv brzdou a limitem. Druhá kniha nese název Do puntíku a hledá odpovědi na otázky „kde končí nekonečno?“, „jak vznikl svět?“ nebo „jsou lidé dobří?“.

Malým čtenářům svou knihu věnovala také Petra Soukupová. V Divných dětech a smutné kočce navazuje na Klub divných dětí z roku 2019 a vypráví o prázdninovém dobrodružství, které hrdiny a hrdinky zavede k „dozvídání se zvláštních věcí – o světě i o sobě“.

Bible i svoboda

K dozvídání se náramně hodí i následující knihy. O česko-britských vztazích vypráví Bohemia a Albion od Milana Jakobce a naději všem láskychtivým může dodat novinka Floriana Illiese Láska v časech nenávisti, ve které pátrá po velkých milostných příbězích 30. let minulého století. Prostor dostává třeba Jean-Paul Sartre se Simone de Beauvoirovou nebo Henry Miller s Anais Ninovou.

Do minulosti hledí i Lea Ypi, která si za titul Svobodná vysloužila ocenění kniha roku 2021 od časopisu The New Yorker nebo deníků The Guardian a Financial Times. Albánská autorka se zamýšlí nad tím, zdali umíme být svobodní a co to v různých historických i geografických kontextech znamená. Knize dala podtitul „Jak jsem dospívala na konci dějin“.

V tipech již tradičně nemohou chybět dvě nejen obsahově ale taktéž výtvarně silné publikace. První je Akční Bible, která komiksovým jazykem vypráví nadčasové příběhy od stvoření světa přes Noemovu archu až po zničení Sodomy. Za první částí Starý zákon – Stvoření světa stojí brazilský ilustrátor Sergio Cariello.

O něco „modernějším“ tématem se zabývá ve výtvarně poutavé podobě kniha Fake over. Autorka Nereida Carrillová slibuje „vše, co jste kdy potřebovali vědět o fake news a jiných internetových neřádech“.

A na závěr ještě pár titulů, které na pultech v knihkupectvích opravdu nelze přehlédnout, avšak zmínky si zaslouží. Je to novinka Haliny Pawlowské Rande, soubor nejlepších povídek, scének i písňových textů Karla Šípa nazvaný To nejlepší z Best of a tradiční sváteční povídkový soubor od nakladatelství Listen: tentokrát s názvem Veselé Vánoce, Terezko, který vychází z názvu povídky Michaely Klevisové. Svými texty přispěli Alena Mornštajnová, Bianca Bellová, Marek Epstein nebo Viktorie Hanišová. Tak Veselé Vánoce, milý čtenáři. Ať ti čtení přes svátky i příští rok dělá jen radost.