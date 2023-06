VIDEO: Glen Hansard a Markéta Irglová natočili novou společnou píseň

Irský písničkář Glen Hansard a zpěvačka Markéta Irglová před svým letním severoamerickým turné zveřejnili první novou společnou skladbu od roku 2010. Píseň a videoklip The Answer Is Yes zveřejnili v pondělí na sociálních sítích.