V paralelním vesmíru jsme stejně populární jako Beatles, říká Blixa Bargeld

S albem Rampen jste ustanovili žánr, nazvali jste ho alien pop music. Jak byste ho charakterizoval?

Je to zároveň podtitul názvu desky, prostě nám přišlo jako dobrý nápad přijít s vlastním žánrem. Kdysi dávno se v souvislosti s hudbou hovořilo o takzvaném středním proudu, v jehož opozici byla alternativa. To už dnes prakticky neplatí, vše se kombinuje se vším, existuje mnoho stylů a žánrů, které se vzájemně ovlivňují. A mě napadlo, že bych mohl vytvořit jakýsi hudební proud, který nemá nic společného s žádným existujícím a je určen mimozemšťanům. Představte si, že na naší planetě žijí bytosti z jiných světů nebo z jiné dimenze. Jsem jednou z nich. Žije tu s námi spousta takových, kteří si se svým hudebním vkusem připadají jako z nějakého jiného vesmíru – jsou to „ti divní“, všemožní outsideři. A těm svou hudbou dáváme to, co nemohou najít v stávající populární hudbě. Řekněme, že existuje paralelní vesmír, v němž jsou Einstürzende Neubauten stejně populární jako Beatles.

To je velmi hezká a vzrušující představa. Když už zmiňujete Beatles, jaký k nim a obecně k hudbě 60. let máte vztah?

Je mi 65 let, takže jsem s Beatles vyrůstal, stejně jako s The Doors nebo Velvet Underground. Jsou to mé hudební kořeny.

Vraťme se ještě k albu Rampen. Chápu správně, že vzniko na základě improvizací během turné k desce Alles in Allem?

Ano, přesně tak se věci mají. Během turné jsme často na pódiu improvizovali, zaznamenávali to a pak jsme vybrali pasáže, které jsme považovali za nejlepší, a dotvořili je ve studiu.

Co vy osobně při těchto improvizovaných setech pociťujete?

Na to moc nedokážu odpovědět. Zuju si boty, vylezu na pódium, ponořím se do zvuku a opouštím naše časoprostorové kontinuum. Víc nemám, co bych k tomu řekl.

Prohlásil jste, že podle vás je možné dojít poznání skrze hudbu. Povedlo se vám to?

Vždycky se v hudbě snažím najít něco, co jsem dosud nevěděl nebo neprožil. Vede mě k přemýšlení o světě kolem mě, o mém vztahu ke světu.

Souhlasíte s tím, co vyřkl Lou Reed, totiž že by lidé měli pro hudbu klidně i umřít?

S tím absolutně nesouhlasím – lidé by neměli vůbec umírat. Ani nevím, že Lou Reed něco takového řekl. Nikdy jsem se s tím výrokem nesetkal.