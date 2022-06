RECENZE: Poklidný lomoz a tichý kovobuch Einstürzende Neubauten

Setlist byl ostatně na skladbách z novinky postavený z drtivé většiny – ze starších věcí zazněly například Nagorny Karabach, Die Befindlichkeit des Landes nebo přídavková Redukt. Neznamená to ale, že by vystoupení postrádalo intenzitu nebo že by se Einstürzende Neubauten vzdali rafinované práce se zvukem a hlukem. Jen to na pódiu tolik nehlučelo a důležitou roli hrály i okamžiky ticha.

Frontman Blixa Bargeld vystřídal hned několik hlasových poloh, od znepokojivého šepotu přes hypnotické deklamování až po vysloveně děsivý nelidský skřekot. Za zády mu hrál perfektně seřízený kovodělný orchestr, v jehož projevu se mísí betonová poezie s dekadencí Výmarské republiky.

Einstürzende Neubauten vždycky uměli skvěle pracovat v kontrastem a pozvolnou gradací, což tento koncert znovu potvrdil.

Počínaje úvodní Wedding před Möbliertes Lied kapela stavěla pevné rytmické konstrukce, na které navěšovala další zvuky a melodie. Pomalu utahovala šrouby a ve chvíli, kdy člověk čekal explozi, na kratičký okamžik ztichla. A znovu, od začátku. Tahle hra s posluchačským očekáváním nutí být stále ve střehu a sledovat, kam se to celé vyvine.

Einstürzende Neubauten Forum Karlín, Praha 31.května 2022 Hodnocení: 75 %

I v rámci pevně daných písňových celků si Neubauten dovolí pohrávat si s ústředním nápadem, různě ho variovat, obalovat a posléze nechat vytrysknout. Pod povrchem to v jejich hudbě stále vře a zurčí, jen je potřeba naslouchat pozorněji a pečlivě vnímat.

Oproti koncertu z roku 2014 v pražském klubu Retro, kam kapela přivezla posluchačsky poměrně náročný program Lament, postavený na „vzpomínkách“ na první světovou válku, byl večer s albem Alle In Allem přece jen vstřícnější „písničkovější“. Ale kdo ví, s čím tihle „geniale dilletanten“ přijdou příště. Zabřednout do pohodlného statu quo od nich přece nikdo nechce.