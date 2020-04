Na koncertech mizí realita, říká zpěvák kapely Einstürzende Neubauten

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Einstürzende Neubauten

Co přesně jste chtěli vyjádřit názvem Alles In Allem?

Bývá zvykem, nikoliv tedy pravidlem, nazvat album podle jedné z písniček. A jelikož se na naší nové desce nachází píseň Alles In Allem, nazvali jsme desku právě takto.



V promomateriálu jsem se dočetl, že jste desku věnovali Berlínu...

Ne.



Prosím?

Řekl jsem ne. Deska není „věnovaná“ Berlínu. Jsou na ní reference na toto město, to ano. Jednu dobu mělo album pracovní název Welcome In Berlin, napsali jsme stejnojmennou píseň, ale na desce ji nenajdete. Prostě nebyla dostatečně dobrá. I v dalších skladbách najdete narážky na německé hlavní město, ale rozhodně bych to neoznačil jako „věnování“. Jedno z témat to nicméně je.



Album se vám mimořádně povedlo, hned na první poslech mě zaujala píseň Taschen, to jsou podle mě typičtí Neubauten. Křehká smyčcová aranžmá, krása a křehkost uprostřed kovošrotu.

Ano, to je i moje oblíbená píseň.



Deska vznikala za vydatné spolupráce tzv. supporters, což jsou vaši nejvěrnější fandové, kteří se finančně podílejí na chodu kapely a za to od vás získávají všemožné bonusy. Jaká byla tentokrát jejich role?

Takhle úplně bych to neformuloval. Jsou to „supporters“, tedy nás podporují. Dodávají nám sílu. Ale že by se nějak podíleli na naší hudbě, to ne. My jsme napsali a nahráli tu desku, je to naše dílo. Ano, podpořili nás finančně, bez nich by práce na desce byla mnohem obtížnější, ale není to nic, co bych označil za úzkou spolupráci.



Se svými podporovateli jste ale v kontaktu a zásobujete je materiálem, který se k „běžným“ posluchačům nedostane.

To ano, děláme různé prodloužené edice alb jen pro ně, desky, které jsou určeny jen pro supporters. Děláme to tak už mnoho let, začali jsme ještě předtím, než se rozjela vlna crowdfundingu.



Vím o vás, že jste obeznámený s dílem bohužel již zesnulého hudebníka Jaroslava Paláta, což byl jeden z nejvýraznějších průkopníků industriální hudby v Česku. Tím ale vaše napojení na tuzemskou industriální scénu nekončí, že?

Spolupracoval jsem s českou skupinou muzikantů zvanou Opening Performance Orchestra, natočili jsme album The Noise Of Art, které vyšlo loni v dubnu.



V jednom starším rozhovoru jste prohlásili, že nemůžete existovat bez koncertů, že jsou součástí vašeho duševního života. Stále to platí?

Mohl bych existovat bez natáčení nových desek? Ano. Přežil bych bez koncertů? Ne. Jednoduchá odpověď.



Co cítíte, když jste na pódiu?

Nejsem sám sebou. Ocitám se ve zcela jiném světě, čas plyne jiným tempem, realita neexistuje.