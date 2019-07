RECENZE: Sheeranovy spolupráce s Bieberem a Eminemem? Taková milá bokovka

Čtvrtý studiový počin je i není pro Sheerana typický. Od tří předchozích řadovek se samozřejmě dost liší, ale zároveň tu navazuje na osm let staré EP plné hudebních spoluprací. Collaborations v titulu desky pochopitelně znamená, že pro každou z patnácti skladeb si vybral jednoho více či méně hvězdného hosta.



Jsou tu i skladby, řekněme, tradiční. Třeba úplně typická akustická kytarová balada Best Part of Me se zpěvačkou, jež si říká Yebba. Hodně kytary je slyšet také ve skladbě Remember The Name, kde hostují rapeři Eminem a 50 Cent. A jak to jde dohromady? Překvapivě dobře. Lehká kytarová linka prochází celou nahrávkou a všichni tři přes to odsekávají text. Účelné spojení dvou světů.



Jinak jde o veskrze moderní popovou záležitost, což byl i jeden z důvodů, proč Sheeran své kolegy k projektu sezval – původně to měla být deska spíše akustická, ale prý se mu v průběhu proměnila do něčeho jiného.

Naprostým skvostem je závěrečná skladba BLOW, do které Sheeran zapojil Bruna Marse a country hvězdu Chrise Stapletona. Výsledkem je našlapaná rocková pecka s docela výbušným kytarovým sólem, to si střihnul Mars. Všichni tři se střídají ve zpěvu ve slokách i refrénech a zrovna Sheeran tu řve, jak u něj vážně nejsme zvyklí.

Mezi dalšími hosty jsou Stormzy ve skladbě Take Me Back to London, Justin Bieber (I Don’t Care), Skrillex (Way to Break My Heart) nebo Camila Cabello a Cardi B v písni South of the Border.

No.6 Collaborations Project autor: Ed Sheeran Hodnocení­: 60 %

Sheeranovi se tak povedlo dát dohromady opravdu zajímavou a pestrou partičku, všechna čest. Bohužel ani takto působivá sbírka hvězdných umělců nedokáže a možná ani nemůže vytvořit ucelené album. Mohlo by se mluvit o „sbírce singlů“ a Sheeran z desky před vydáním skutečně vypustil do světa téměř třetinu písní, ale když je položíme vedle pilotního singlu Shape of You k předloňské desce Divide, působí všechny jako takový chudý příbuzný.

Výsledný dojem z alba je poněkud rozpačitý. Jistě, spojení se zvučnými jmény bude fungovat komerčně, protože písničkář pravděpodobně osloví i jejich fanoušky. Ale kdyby No.6 Collaborations Project zůstal ambiciózní bokovkou, působil by uvěřitelněji než jako další řadová deska.