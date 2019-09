Znám Kocába, je jedinečný, líčí bubeník Dream Theater před koncertem

Jak bude vypadat setlist na turné Distance Over Time?

Budeme hrát písničky z aktuálního alba Distance Over Time, pak nějaké starší věci a samozřejmě se zaměříme na desku Metropolis Pt. 2: Scenes From a Memory.

Bude to celkem speciální akce, nechystáte pro fanoušky nějaké překvapení? Coververze nebo třeba písničky, které jste dlouho živě nehráli?

Spíš ne. Času není nazbyt a rádi bychom zahráli hlavně to, co fanoušci chtějí slyšet. Dream Theater natočili mnoho desek a je fakt těžké z nich vybrat opravdu reprezentativní vzorek. Vybíráme mezi přímočařejšími hitovkami, epičtějšími skladbami, snažíme se, aby byl spokojený opravdu každý.

V době, kdy vznikala už zmíněná deska Metropolis Pt 2: Scenes From a Memory, jste ještě nebyl členem kapely. Jaký je váš vztah k tomuto albu?

Je to moje nejoblíbenější deska Dream Theater a nedivím se, že to spousta fanoušků vnímá podobně. Je opravdu fantastická.

Jde o koncepční nahrávku, která od první do poslední písničky vypráví příběh. Podobně je na tom album The Astonishing, které jste vydali v roce 2016. To už jste byl součástí skupiny. Vidíte nějakou spojitost mezi těmito dvěma alby?

Ani ne.

Na The Astonishing jste spolupracovali s českým tělesem Filharmonici města Prahy. Jak se vám s nimi natáčelo?

Netuším, neměl jsem s tím nic společného. Nahrál jsem na tu desku bicí, což mi zabralo zhruba dva týdny, ale neměl jsem nic do činění se skladatelský procesem ani s produkcí. Takže se omlouvám, ale na tuhle otázku nedokážu odpovědět.

Znáte nějaké české skladatele, kapely nebo hudebníky?

Michaela Kocába… S ním jsem se setkal, slyšel jsem jeho hudbu a musím říct, že je to opravdu jedinečný muzikant a skladatel.

Co chystají Dream Theater do budoucna, až dokončí turné?

V tuhle chvíli nás plně zaměstnávají koncerty, je jich před námi hodně, čili to je naše přítomnost a budoucnost.

Uvažujete o pořízen koncertního alba? Tohle turné by si ho celkem zasloužilo.

Budeme nahrávat záznamy, čili je dost pravděpodobné, že se nějaká živá nahrávka objeví.