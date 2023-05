Bazilišek v Doupěti. Divokej Bill představí nové album speciálním koncertem

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Divokej Bill se na scéně pohybuje už 25 let a dvanáct nových písniček na Baziliškovi je ve znamení návratu k živelnosti prvních počinů Propustka do pekel nebo Svatá pravda. Najdeme na něm i skladbu Temný král z pera kytaristy Romana Procházky, která zazněla ve filmové pohádce Princezna zakletá v čase 2.

Nové věci kapela společně tříbila a cizelovala v posledních letech na zkouškách i na koncertech a jak podotýká frontman Václav Bláha, album je díky tomu energické, spontánní a spíš než studiovou desku připomíná koncertní záznam.

„Chtěli jsme, aby deska byla spíše ohraná ve zkušebně než vyprodukovaná ve studiu. Jsou to dva světy, oba super, ale teď byla naše představa taková. Chtěli jsme, aby to prostě znělo víc, jako když hrajeme naživo. Hodně sbory, víc hurá systém než vypiplaná studiovka. Vtipně to okomentoval náš basák Jurda, když povídal, že je to nejdražší živák na světě,“ říká Bláha.

Kapela se momentálně připravuje na turné 25, v rámci něhož na 25 místech zahraje minimálně 25 skladeb plus přídavky. A počátkem roku 2024 oslavy čtvrtstoletí v branži vyvrcholí koncertem v O2 areně.