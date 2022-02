Český mejdan pošesté. Letošní show potáhne Ztracený, Neckář i Divokej Bill

Headlinerem letošního velkého koncertu bude zpěvák Marek Ztracený. „Ta letošní mejdanová společnost je skvělá. Těším se, že s každým prohodím slovo, protože to mi v té době, kdy jsme se moc nevídali, chybělo,“ okomentoval Ztracený odtajněný seznam účinkujících v O2 areně.

„Playlist postavíme tak, aby lidi bavil, aby si s námi mohli zpívat a byli s námi na jedné vlně. Nebudu vymýšlet přehnané novinky. Možná jednu zahraju, ale chci, aby všichni zpívali společně,“ dodal k plánovanému výběru písní.

„Určitě se těším na No Name, protože kluky mám rád a líbí se mi jejich písničky a těším se, že uvidím naživo Marka Ztraceného, zatím se mi to nepovedlo. Vím, že je to velký talent a pianista jako já. Takže to bude show, jak se sluší a patří na Rádio Impuls,“ vzkazuje pak Michal David. „No konečně se bude zase hrát. Narozeniny mám sice až 23. října, ale na mejdanu je oslavím už 15. října,“ reagoval Václav Neckář.

„Kupte si lístek dřív než ostatní,“ vzkazují producenti koncertu Rádio Impuls, Stratex Communication a Bestsport. V prodeji jsou opět i speciální lístky VIP Platinum na sezení přímo u pódia. Vstupenky jsou k dostání v prodejních sítich Ticketportal a Ticketmaster v cenovém rozmezí 490 až 2 590 Kč.