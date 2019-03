Zemřel Daniel Nekonečný, samozvaný velvyslanec ministerstva rozkoší

V domě v Řeporyjích, kde hudebník bydlel, zasahovala záchranka i policie. Příčina úmrtí se zatím vyšetřuje.

Daniel Nekonečný se vlastním jménem jmenoval Daniel Konečný, pocházel z Boskovic a známý byl jako zpěvák, tanečník a především showman vždy oblečený ve žluté barvě a třpytkách. Působil v kapele Šum svistu a v devadesátých letech byl ozdobou nejedné televizní show.

Sám sebe označoval za „velvyslance ministerstva rozkoší“. Vždy si zakládal hlavně na extravaganci a bylo jen těžko rozpoznat, kde končilo vystoupení a začínalo soukromí. „Každý den začínám ledovou koupelí, a pak si zatančím a zazpívám na naše videoklipy na kanálu Youtube. Mají tu nejsilnější energii, takže jsem po jejich zhlédnutí spolehlivě nabit,“ řekl třeba v roce 2016 Týdnu.

O osm let dříve zase usiloval o vystoupení v Eurovizi a národní soutěžní kolo pojal opět po svém. Na nosítkách ho přinesli čtyři zdatní „indiáni“, okolo tančily exotické tanečnice, a všude létaly zlaté třpytky. „Když mě pošlou do evropského finále, udělám všechno pro to, aby konečně všichni o naší zemi věděli a Praha se stala kulturním centrem Evropy, jako kdysi Paříž,“ sliboval tehdy Nekonečný. „I kdybych měl na jevišti padnout vysílením a umřít. Takže pro mě můžou hlasovat i ti, co mě nemají rádi, protože to bude můj koncert in memoriam,“ vtipkoval.

A odpůrců neměl málo. Jeho halasné vystupování a schválně zvýrazňované „rrrr“ bavilo i odpuzovalo. Ale faktem je, že se stal nepřehlédnutelným.

V posledních letech z mediálního prostoru poněkud zmizel. Zastupující agentura nabízela jeho vystoupení s různými počty tanečnic a slibovala, že Nekonečný s pomocí multimediálních projekcí a laserových a pyrotechnických efektů „vezme diváky na strhující dobrodružství v hlubokých pralesích, na voňavé dovolené po nejkrásnějších ostrovech a nejpůvabnějších koutech naší planety Země“.

