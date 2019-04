Ať Ti to tam sviští, Dane!a Nekonečného vyprovodil potlesk, smích a hudba

Rozloučení předcházel barvitý průvod od zpěvákova domu, ke kterému lidé také donesli svíčky. Zazněl i havajský pozdrav „aloha“. Rozloučení v narvané obřadní síni v Motole začalo hlasem Nekonečného ze záznamu: „Rrrrr, bude to show!“ Následoval velký potlesk.

„Neznám nikoho z chlapů, kdo by pro propagaci žluté barvy udělal tolik jako Dan. Nebo nikoho, kdo by své nevlastní dceři na dotaz, jestli mu má říkat táto, řekl, že otce už má, tak by mohl být její praotec,“ řekl ve své řeči Miloš Pokorný z dua Těžkej Pokondr. Vzpomněl také na to, jak se Nekonečný na dovolené šel v leopardím mundúru promenádovat mezi turisty do nákupního centra.

Po jeho řeči následoval další velký potlesk a Nekonečného píseň, kterou oživili tanečníci shromáždění kolem katafalku. Nechyběly ani gejzíry ohně. Pietní akt v tu chvíli připomínal rozjetý koncert přesně v tom duchu, jaký měl zpěvák rád. Po párty vystoupení zazněla píseň Suspicious Minds od Elvise Presleyho. Někteří neodolali a opět se aspoň pohupovali do rytmu, do závěru skladby se tleskalo a opět se přidaly ohňové efekty.

Také další reprodukovaná hudba navozuje atmosféru koncertu nebo večírku v Nekonečného stylu. Vyprovodil jej dlouhý aplaus, tleskaly i zástupy lidí, kteří se dovnitř nevešli. Zpěvákovu rakev zdobil jeho typický slamák. Na rozloučení dorazila i zpěvák a herec Václav Upír Krejčí nebo zpěvačka Eva Pilarová. „On měl žluté všechno, včetně toaletního papíru. Já pro něj vždy byla Evička. A jak žil, tak se rozloučil,“ okomentovala pojetí pohřbu.

Jako tanečník a zpěvák začínal Nekonečný v kapele Laura a její tygři, v roce 1990 založil vlastní skupinu Šum svistu, s níž nahrál skladby Sexy hafanana nebo Jsem boss. Jeho vystoupení se vyznačovala exotickou náladou od tanečních rytmů po kostýmy a rekvizity.

Ne náhodou své sólové album pojmenoval Nekonečný šum. Výstřední zjev vnesl i do svých postav z filmů Eliška má ráda divočinu či Jak se krotí krokodýli. Jak sám opakoval, byl šiřitelem „nekonečného optimismu, který si nenechám zničit nikým a ničím, ani sám sebou“.