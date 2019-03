Nekonečného našli až tři dny po smrti. Trpěl epilepsií, kterou neléčil

Policie zatím bližší okolnosti zpěvákova úmrtí nechce komentovat.

„Žádné nové informace nejsou k dispozici, výsledky pitvy zatím nemáme,“ řekla iDNES.cz ve středu policejní mluvčí Andrea Zoulová.



„Dávám si to za vinu, byla jsem kousek od něj a nepomohla mu. Nevím, co se stalo, ale je mi to strašně líto,“ řekla Blesku.cz zpěvákova bývalá přítelkyně.

Ta s ním v pronajatém domě bydlela několik let. Před pěti lety se však rozešli a Kardová se odstěhovala do domu v sousedství. Nekonečného v koupelně objevil majitel domu, který si zpěvák dlouhá léta pronajímal. Podle Kardové tam tělo leželo zhruba tři dny.

Bývalá partnerka patřila navzdory rozchodu mezi Nekonečného nejbližší přátele. Společně s jeho sestrou nyní zařizuje zpěvákův pohřeb.

Ihned po smrti se objevily nejrůznější spekulace, proč zpěvák zemřel. Policie však cizí zavinění okamžitě vyloučila.

Nekonečný trpěl dlouhá léta epileptickými záchvaty, které před veřejností tajil. Expřítelkyně řekla deníku Aha, že zpěvák nedbal rad lékařů a předepsané prášky proti záchvatům neužíval. Nevyloučila ani vliv alkoholu, který si oblíbený showman rád dopřával. Co za jeho smrtí skutečně stálo, však objasní až pitva.

Poslední rozloučení s Danielem Nekonečným se uskuteční příští týden v motolském krematoriu. Zpěvákovo tělo následně zamíří do Boskovic, kde ho nejbližší uloží do rodinné hrobky vedle rodičů a bratra.

O zpěvákově smrti informoval v úterý mezi prvními starosta Řeporyjí a někdejší bulvární novinář Pavel Novotný.

Daniel Nekonečný byl populární zpěvák a showman, který byl vždy oblečený ve žluté barvě a třpytkách. Působil v kapele Laura a její tygři, nejvíc se však proslavil se skupinou Šum svistu. V devadesátých letech byl ozdobou nejedné televizní show.

Sám sebe označoval za „velvyslance ministerstva rozkoší“. Vždy si zakládal na extravaganci a bylo těžké rozpoznat, kde končilo vystoupení a začínalo soukromí. „Každý den začínám ledovou koupelí, pak si zatančím a zazpívám na naše videoklipy na kanálu YouTube. Mají tu nejsilnější energii, takže jsem po jejich zhlédnutí spolehlivě nabit,“ řekl v roce 2016 Týdnu.

V posledních letech z mediálního prostoru zmizel.

