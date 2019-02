Autor hitů Tiché dohody chystá sólovou desku jako poctu Hanspaulce

„Prostě vznikly písničky, které nemůžu nechat zpívat zpěvačku. Musel bych ty texty znásilnit, předělat, a to se mi nechce. A kdybych je v kapele zpíval já, zase bych porušil to, co už léta funguje,“ vysvětluje Šustr hlavní pohnutku k tomu, proč se ve třiapadesáti letech rozhodl pro sólový debut.

„Využívám taky toho, že jsem založil vydavatelství, takže to můžu zrealizovat. Navíc se bavím tím, že si desku točím vlastně sám. Tichá dohoda je dítě, kterému se věnuji třicet let a vůbec té kapele nechci uškodit. Dokonce si spoluhráče do nějaké písničky asi pozvu. A kdyby někdo chtěl ty sólové písně slyšet na koncertu, tak prostě přijede Dohoda a v jejím rámci je třeba zahrajeme.“

Dan Šustr - Requeim pro Petra Šabacha

Šustr zatím zveřejnil první píseň nazvanou Requiem pro Petra Šabacha. Po textové stránce si ji užijí především patrioti ze šestého pražského obvodu. Hudebně se namlsají milovníci dejme tomu akustického rocku.

„Ta deska asi bude akustičtější, absence kapely k tomu vyzývá. Přemýšlím, jak to nejlépe popsat... představte si takového Neila Younga smíchaného s Hanspaulkou nebo takového rockovějšího Kalandru,“ vysvětluje Šustr. „Já jsem v pubertě hanspaulskou scénu miloval. Žlutý pes, Ivan Hlas, Bluesberry, Krausberry... na koncerty celé téhle party jsem chodil.“

Na desce se má objevit i městské blues nebo zvuky folku, byť takovému termínu se hudebník brání. „Nemám nic proti folku, ale necítím se být folkařem,“ dodává.

Album má obsahovat osm až deset skladeb a Šustr předpokládá, že vyjde v dubnu. „Všechno je otevřené a já nemůžu vyloučit, že některou z nich nakonec nepředěláme i s Dohodou. Zatím o dvou písních vím, že by se mohly stát titulními, ale nerad bych to říkal dopředu. Vždycky něco plácnu a pak je to jinak. Ale je to těžký výběr, protože obě ty skladby vystihují obsah desky, takže nevím, k čemu se nakonec přikloním.“

Jak už bylo řečeno, na fungování Tiché dohody nebude mít sólová deska vliv. Šustr říká, že v poslední době vznikly i nové skladby určené pro kapelu. Její nejbližší koncert je naplánovaný na 28. února do brněnského Kabinetu Múz. S Tichou dohodou, jež naposledy vydala album Hlasitá revoluce, nyní vystupuje zpěvačka Zuzana Vintrová.