RECENZE: Zastydlý hipík Old Shootterhand připomíná Woodstock i Šabacha

8:58 , aktualizováno 8:58

Je to vždycky trochu zvláštní, když natočí sólovou desku hudebník, který je přitom hlavním autorem ve své kapele. To by mohl být případ i Dana Šustra z Tiché dohody, který nyní přichází s debutovou sólovkou nazvanou Old Shootterhand. Naštěstí je vysvětlení nasnadě.