RECENZE: Colours Of Ostrava den první aneb Co jste hasiči?

První den v Ostravě byl ve znamení hudebního oťukávání a následné syntézy. Po slavnostním zahájení dav rozpumpovala a roztančila nizozemská ska parta Bazzookas a následující britský zpěvák Sam Ryder, který by se vizuálně hodil někam do severské viking metalové kapely, vykouzlil pohodový úsměv na tvářích všech, kteří zašli na jeho vystoupení. Ryderova sláva započala na Tik Toku, k jeho fandům se řadí Elton John, Alicia Keys či Justin Bieber a vystoupení na Colours Of Ostrava objasnilo, čím si zpěvák vydobyl takovou popularitu.

Je to v prvé řadě optimistický a pozitivní náboj jeho písniček. Ryder má neustále úsměv od ucha k uchu, rozezpívává davy ne proto, že se to tak na koncertech dělává, ale prostě proto, že chce, aby si s ním zazpívalo co nejvíc lidí a sdílelo jeho radost z koncertování.

Takto se Ryder prezentoval na letošním ročníku Eurovize a stejně působil i v Ostravě. Jako sympaťák, jehož hudba se vám přímo líbit nemusí, ale celou dobu jeho setu se cítíte tak nějak fajn. Možná to zní banálně, ale v prosluněném středečním podvečeru to fungovalo.

Sam Ryder 13. července 2022 Hodnocení: 65 %

To americká indie rocková parta Modest Mouse šla na věc odjinud a předvedla ukázkově introvertní koncert. Jediné slůvko mezi písničkami nezaznělo, členové kapely povětšinou plaše zírali do země, bubeník hrál celou dobu s naprosto nepřítomným výrazem a kdybyste tyhle postarší chlápky potkali u stánku s občerstvením, v životě by vás nenapadlo, že hrají v nějaké kapele.

Pointa je zřejmá – přesně v tom tkví síla jejich hudby. V neokázalosti, civilnosti a nehrané obyčejnosti. V těch zdánlivě všedních písničkách je toho docela dost, jen je třeba to najít. Modest Mouse se nenabízejí jako houska na krámě, je třeba se naladit na jejich vlnu a přijmout jejich pravidla.

Jejich set byl promyšlený, dramaturgicky perfektně zvládnutý a ačkoliv se nejedná o vyloženě festivalovou kapelu, sálalo z nich nepřeslechnutelné charisma.

Modest Mouse 13. července 2022 Hodnocení: 70 %

Hlavní hvězdy Twenty One Pilots mají komunikaci s fanoušky zvládnutou na jedničku. Jejich hudba je přesně v duchu názvu festivalu – hraje všemi barvami. Je jako kaleidoskop, v němž slyšíte chvíli pop, chvíli hip hop, drum and bass, funky, disco, jazz a bůhví co ještě. Dvojice je doma v mnoha žánrech, pohrává si s nimi, jejich skladby nejsou typickými „sloka-refrén-sloka“ hitovkami, stojí na postupném vršení a přeskupování jednotlivých motivů.

Skupina jako kdyby shrnula vše, čím se prezentovali předchozí interpreti a kapely. Jeden moment zněla euforicky, vzápětí zvážněla, o kus dál zase dělala vše proto, aby nezůstal nikdo v klidu.

Twenty One Pilots Hodnocení: 70 %

A když už měl člověk pocit, že ho nic nepřekvapí, prohodil zpěvák Tyler, že jeden z jeho předků se před dvě stě lety narodil v Česku a Twenty One Pilots spustili oblíbenou halekačku Co jste hasiči? Tedy v instrumentální verzi na trubku. Do zpěvu v češtině se pro jistotu nepouštěli.

A než si nadšené publikum srovnalo, co vlastně slyšelo, už byli Twenty One Pilots zase jinde. Je znát, že velké pódium kapele sluší, umí s ním pracovat a využívá ho bezezbytku.