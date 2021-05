Colours Of Ostrava potvrzují účast Twenty One Pilots

Festival Colours of Ostrava potvrzuje první hvězdu pro rok 2022: americkou kapelu Twenty One Pilots, která měla v areálu ostravských Dolních Vítkovic vystoupit loni i letos. Formace z Ohia přiveze příští rok do Ostravy nejen své pověstné strhující vystoupení, ale také novou desku Scaled And Icy. Ta vychází již za pár dní 21. května a doprovází ji ve stejný den i speciální livestream koncert.