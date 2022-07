Začíná festival Colours Of Ostrava. Vybíráme to nejslibnější z programu

Největším lákadlem středečního otevíracího dne je americká dvojka Twenty One Pilots, známá svými energickými koncerty s propracovanou scénou. Kromě nich vystoupí v areálu v Dolních Vítkovicích první den také britský zpěvák Sam Ryder, účastník letošního ročníku Eurovize, nebo americká indie rocková skupina Modest Mouse. Z českých zástupců zmiňme písničkářku Amelii Sibu, držitelku ceny Apollo, bluesového zpěváka Jana Fice a za upozornění stojí rovněž divadelní představení Špinarka, což je cenami ověnčená inscenace z pera Tomáše Dianišky o zpěvačce Věře Špinarové.

Čtvrtek ve znamení kytarovek

Čtvrtečnímu programu dominují kytarovky – američtí The Killers, kteří se kdysi pojmenovali po fiktivní kapele z klipu Crystal skupiny New Order, a skotští Franz Ferdinand, o jejichž premiérovém koncertu v Česku v klubu Roxy v srpnu 2004 dnes vědí snad jen zasvěcenci, kteří byli u toho, když se tahle kapela po první vydané desce s hitem Take Me Out pozvolna drala na výsluní.



Kromě těchto dvou jmen vystoupí druhý den například „zlatíčko“ Kapitán Demo, za všech okolností skromný, vlídný a pokorný, herecko-písničkářská dvojka Jiří Krhut & Štěpán Kozub, zpěvačka Bára Zmeková nebo britská elektronická dvojice Darkstar, vydávající na respektovaném žánrovém labelu Warp Records. Zajít bude také možné na besedu s hercem, scenáristou a režisérem Jiřím Havelkou, autorem filmů Vlastníci a Mimořádná událost nebo principálem souboru La Putyka Rosťou Novákem.

Seversky klidný i roztančený pátek

Pátek bude ve znamení křehkých severských melodií norského dua Kings Of Convenience, koncertu americké zpěvačky LP a také tanečních rytmů finského producenta Axela Thesleffa. O půlnoci pozve na cestu do vlastního nitra norské uskupení Wardruna.

Kromě těchto jmen zahraje Beata Hlavenková s Kapelou snů, zpěvák a raper 7krát3 s hostujícím Vladimirem 518 nebo britský soulový zpěvák a skladatel Joel Culpepper. Co se nehudební nabídky týče, na programu je například projekce dokumentů Nechte zpívat Mišíka, Čechomor 30 let, Jaromír 99 – tam odkud jsem nebo společné představení divadelních souborů Vosto5 a Tři tygři.

Bude též možné pobesedovat s Jiřím Burianem nebo výtvarnicí a režisérkou Galinou Miklínovou, ilustrátorkou knižní série Lichožrouti a spolutvůrkyní jejího filmového přepisu.

Blues na sobotu



Závěrečný sobotní den rozezní kapela Inhaler, v níž zpívá syn Bono Voxe z U2. Úsloví o jablku, které nepadlo daleko od stromu, je v tomto případě opravdu na místě. Z Irska dále dorazí folk-rocková skupina Hudson Taylor, z Ameriky sesterská blues rocková dvojice Larkin Poe a zmínit je možné i koncert zasmušilé britské kapely Tindersticks, kterou už můžeme brát částečně i jako českou. Jeden z členů David Boulter zde našel nový domov i práci, je například autorem hudby k seriálu Pustina a podílel se na soundtracku filmu Místa.

Doporučeníhodné pak jsou i vystoupení tuzemské taneční dvojice Bratři, rovněž české kapely Circus Brothers, izraelského houslového virtuoza Marka Eliyahua, ukrajinské raperky Aliby Pask, koncert zpěvačky Markéty Irglové, případně beseda s ní, nebo popůlnoční set nizozemského dýdžeje Martina Garrixe, což by měla být opulentní potrava nejen pro uši, ale také pro oči.



V rámci programu Kino České televize budou ke zhlédnutí hned tři dokumenty režiséra Šimona Šafránka. Českým lvem oceněný King Skate, dále RapStory o kořenech a historii českého rapu a hiphopu a portrét zpěváka Miroslava Žbirky Meky.

Program myslí i na dětské návštěvníky. Nachystané jsou pro ně divadelní workshopy, vystoupení skupiny Pískomil se vrací, představení Recyklo pohádka aneb Skutečné příběhy z lesa, prostřednictvím níž se děti dozvědí, co se z čeho vyrábí nebo jak správně třídit odpad.