Po vyprodaných koncertech v Praze dorazí Zaz i na Colours of Ostrava

„Pro naše návštěvníky to bude skvělá příležitost vidět, kam se zpěvačka hudebně za těch několik let dostala. Zároveň Zaz od první chvíle milujeme pro její neutuchající energii, bezprostřednost, optimismus a nezapomenutelné koncerty,“ říká ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Od prvního vystoupení v Ostravě vydala Zaz několik úspěšných desek, navštívila čtyři kontinenty a sbírala poklony od Charlesa Aznavoura, Russella Crowea, Martina Scorseseho nebo Plácida Dominga. Několikrát vystupovala také v Praze, její dva únorové koncerty ve Foru Karlín jsou již vyprodané.

„Cokoliv ve světě vidíme, je vlastně jenom naše vlastní vize, zprostředkovaná vlastní optikou, určovaná tím, co máme rádi, co nenávidíme, co nás rozhněvá, co dokážeme vytvořit. Když se koukáme kolem, často vidíme sami sebe,“ vysvětluje Isabella Geffroy, jak se ve skutečnosti jmenuje, ideu alba Effet miroir, tedy v překladu Zrcadlový efekt.

Zaz okouzlila svět písničkami, ve kterých se snoubí tradice cikánského jazzu, francouzského šansonu, melodického popu, swingu, pouličního šramlu s příchutí latiny a flamenca. Zaz sice nevyšla z punku nebo rocku. Má však v sobě zdravou dávku sociálního cítění z pohledu někoho, kdo si v Paříži vydělával na ulicích a současnou popularitu si na koncertech tvrdě odpracoval. A co se skrývá pod její přezdívkou? Prý vůbec nic: „Zní mi jako Zorro. Přišlo mi to praktické a snadněji zapamatovatelné než Isabelle.“

Osmnáctý ročník festivalu Colours of Ostrava se uskuteční od 17. do 20. července 2019 v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Již oznámenými jmény jsou The Cure, Florence + The Machine, Rag’n’Bone Man, Mogwai, John Butler Trio, Shaka Ponk, Xavier Rudd, Ólafur Arnalds, Tom Walker, Kronos Quartet, Hiromi, Paolo Fresu Devil Quartet či Gang of Youths.

Čtyřdenní vstupenky jsou v prodeji ve festivalovém e-shopu na www.colours.cz či v síti Ticketportal. Cena 2 790 korun platí na limitované množství devíti tisíc kusů.