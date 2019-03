Cena kapel roste, hlásí festival Colours of Ostrava

Koncert Florence and the Machine v čele s éterickou Florence Welchovou bude jedním z hlavních lákadel úvodního dne Colours – 17. července. „Byla to jedna z nejžádanějších kapel, takže jsme rádi, že plníme přání fanoušků,“ říká šéfka festivalu Zlata Holušová o kapele, která v Česku vystoupí vůbec poprvé.

V současné chvíli je skupina Florence and the Machine na turné po Evropě. Nejnověji představila svou velkolepou show v berlínské Mercedes-Benz aréně, kde odehrála novinky z loňské desky High As Hope.

Do festivalového setlistu však kapely často zařazují více hitů, tak aby si na své přišli skalní fanoušci i další návštěvníci festivalu. Zatímco v Německu se hrálo zhruba pro sedmnáct tisíc lidí, na Colours je dost pravděpodobně čeká až dvojnásobné publikum.

„Je to jedna z nejlepších a nejzajímavějších současných světových kapel. Charisma, skvělý hlas zpěvačky Florence Welchové a hudba, která se díky své bohatosti, nástrojovému obsazení, ale i energii nedá s ničím zaměnit,“ vyjmenovává Holušová důvody, proč jsou v rámci osmnáctého ročníku právě Florence and the Machine jedním z hlavních lákadel.

Pozvání jednotlivých interpretů na festival řeší pořadatelé většinou se zastupujícími agenturami, které sídlí v Londýně. „Vždy tam s kolegy v září předem zamíříme a zjišťujeme, jaké kapely se chystají na turné, jaké jsou plány a podobně. Pak následují často dlouhá jednání a čekání na potvrzení,“ vysvětluje proces námluv. Nakonec pak den účasti a hodinu, kdy vystoupí, schvaluje sama kapela.

Plant i ZAZ se zdrželi

Zdali bude mít právě Florence and the Machine nějaké zvláštní technické nebo organizační požadavky, není v tuto chvíli jasné. Nicméně podle Holušové tomu nic nenasvědčuje. Stejně tak organizátoři prozatím netuší, jestli se kapela v Ostravě zdrží. „Většinou mají muzikanti nabitý koncertní kalendář, takže hned míří dál. Ale samozřejmě výjimky existují – třeba Robert Plant si vyjel na výlety po okolí a do Beskyd, zpěvačka ZAZ se pak zase prošla po areálu a zúčastnila se programu na workshopové scéně,“ vzpomíná zakladatelka festivalu.

Upozorňuje taktéž na změnu v cenách jednotlivých vystoupení, které v posledních deseti letech stouply „neuvěřitelným způsobem“. „Celková finanční náročnost programu rok od roku roste, při zachování a zvyšování kvality,“ přibližuje organizátorka festivalu Zlata Holušová.

Do konce března se fanoušci mohou těšit na oznámení ještě jednoho headlinera Colours. Přibývat však budou i další interpreti, které si pořadatelé vyhlídli na předváděcích festivalech po celém světě. Tradičně nebude chybět ani divadlo, workshopy a mezinárodní diskusní fórum Meltingpot. Colours of Ostrava tak letos nabídnou program na 21 scénách s více než 130 kapelami a dalšími 350 programovými body.