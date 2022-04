Zemřel americký zpěvák Bobby Rydell, hvězda muzikálů 60. let

Rydell zemřel v úterý na komplikace způsobené zápalem plic v nemocnici na předměstí své rodné Filadelfie.

Koncertovat začal v sedmi letech jako bubeník, v 17 zazářil v talentové pěvecké soutěži. V letech 1959 až 1964 se třicítka jeho chytlavých singlů dostala do Top 40. K nejznámějším patřily písně Wild One, Volare, Wildwood Days nebo The Cha-Cha-Cha.

Nejznámější Rydellovou muzikálovou postavou byla hlavní role ve filmu Bye Bye Birdie, který si vysloužil nominaci na Oscara za hudbu a zvuk. Rydell ovšem miloval rodnou Filadelfii natolik, že ji odmítl opustit a přestěhovat se do Hollywoodu. Jeho filmová kariéra se tak nikdy úplně nerozvinula, píše AP.

K popularizaci jeho jména přispěl muzikál Pomáda, kde se střední škola, v níž se většina děje odehrává, jmenuje Rydell High na počest tohoto hudebníka.