Kvůli koronaviru se ruší letošní ročník Glastonbury a Eurovize

Hudební milovníci budou muset krom dalších akcí a koncertů oželet festival Glastonbury, což je jedna z nejrespektovanějších a nejnavštěvovanějších hudebních akcí všech dob.



Koná se od roku 1970 v anglickém městě Pilton a hostil kapely jako Led Zeppelin, Oasis, Coldplay, New Order, The Smiths, The Cure, U2, Davida Bowieho, Lou Reeda a další. Zatím jedinými českými zástupci byli v roce 2007 Gipsy.cz a v roce 2016 Mydy Rabycad.



Letošní ročník festivalu měl proběhnout ve dnech 24. až 28. června. Mezi hlavními hvězdami měli být Pet Shop Boys, Paul McCartney, Lana Del Rey, Noel Gallagher, Herbie Hancock a další.



„Už se těšíme, až vás všechny přivítáme na 50. ročníku s řadou fantastických umělců a interpretů, na které jsme neuvěřitelně hrdí. Nemůžeme se dočkat, až vás všechny uvidíme a do té doby vám vyjadřujeme lásku a podporu,“ vzkázali všem fanouškům pořadatelé.



Za své vzal také letošní ročník Eurovize, na němž měl Českou republiku reprezentovat zpěvák Ben Cristovao. V konkurenci s ním byli v plánovaném letošním ročníku zpěvačka Olga Lounová, kapela We All Popp, písničkář Karelll, písničkářka Barbora Mochowa nebo zpěvačka Elis Mraz ve spolupráci se slovenským raperem Čist T.



„Chceme vzát čest všem, kteří se podíleli na přípravách letošního ročníku. Zároveň vyjadřujeme hlubokou podporu všem, kteří se ho nemohou zúčastnit. Láme nám to srdce, držíme vám všem palce a myslíme na vás,“ vzkázali pořadatelé.