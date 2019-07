Dobrý člověk už nežije. Kubišová vzpomněla na Srstku a pořad Chcete mě

Martu Kubišovou smrt Zdeňka Srstky zasáhla. „Okamžitě jsem si vzpomněla na název knihy Dobrý člověk ještě žije od Romaina Rollanda a řekla jsem si: ‚Tak, dobrý člověk už nežije.‘ Protože Zdeněk byl prototyp úžasného člověka. Laskavý, oplýval silou, to z něj bylo cítit,“ uvedla zpěvačka, která se Srstkou dlouhé roky uváděla pořad Chcete mě.

„Dělali jsme spolu léta, vždycky jsem si ho vážila. Byl to opravdu hromotluk, ale s něžným a dobrým srdcem, který miloval zvířata,“ vzpomněla v souvislosti s televizním pořadem, ve kterém hledali nové majitele opuštěným zvířatům.

Ze společné práce Kubišové nejvíce utkvěla v hlavě scéna z natáčení silvestrovského vydání. „Točili jsme spolu speciální pořad týkající se Chcete mě a on tam šel do školního statku, kde vodil krávu. Jeho otec byl řezník, takže asi proto Zdeněk s těmi zvířaty natolik soucítil, že chtěl všechna ochraňovat. Scéna s krávou se mi vryla do paměti,“ vzpomněla zpěvačka.

„Zrovna jsem mu volala, abych ho potěšila, ale nebral mi telefon, tak jsem si říkala, že je asi na rehabilitaci. Pořád jsem věřila, že se v srpnu nebo v září svoláme. Nenapadlo by mne, že odejde,“ dodala ještě.

S kaskadérem a hercem Zdeňkem Srstkou se znali už před natáčením slavného pořadu. „Z různých akcí, kde zpíval s Karlem Černochem. On byl známý tím, že v jedné nabídce udal čtyřicet pejsků a na základě toho ho tehdy náš dramaturg a scenárista Jiří Šebánek oslovil,“ vzpomněla Kubišová na moment, kdy se z nich stali kolegové v moderování.

„Pan Šebánek tehdy řekl: ‚To je jasné, to je ten, kdo bude Martu střídat.‘ Rozhodli jsme se jednoznačně, protože nikdo takový druhý nebyl. Tehdy se nedělala žádná výběrová řízení a Zdeněk hned na poprvé zareagoval,“ dodala. „Chtěli totiž po mně, abych točila každý týden a to by dost skřípalo s mými koncerty,“ vysvětlila, proč byli třeba moderátoři dva.

„Pořád tomu nemůžu uvěřit,“ dodala ještě zpěvačka ke smutné zprávě. Pořad Chcete mě se vysílá od roku 1992 dodnes.