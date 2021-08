VIDEO: Ve Varech soutěží Zrcadla ve tmě, příběh průměrné tanečnice

Hrdinku hraje Alena Doláková. „Řekl jsem jí, že jí ve filmu o průměrnosti nabízím roli průměrné tanečnice. Dal jsem jí přečíst to minimum, co jsem měl tehdy napsané, a pustil jí jednu písničku. Poslechla si ji, rozbrečela se a řekla, že to chce dělat. Od té chvíle jsem roli psal pro ni,“ shrnul režisér.

Tanečnice a její přítel se snaží zachránit svůj vztah pomocí dotazníku. Hledají odpovědi na 36 otázek, díky kterým se podle vědců zamilujete do kohokoli. Jenže čerstvá třicátnice si není jistá, jestli takové partnerství vůbec za záchranu stojí. Ukázku z filmu Zrcadla ve tmě najdete na videu.