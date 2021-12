KOMENTÁŘ: Pan Božský zase už ožil. Aneb zázrak reklamního trhu

Strhlo se zemětřesení, fanynky Božského, jehož hraje Chris Noth, zaplavily sociální sítě slzami a stížnostmi. „Co jste to udělali? Jak můžete vzít hlavní postavě Carrie její velkou lásku, kterou tak dlouho hledala? To je neúcta, už se dál nebudu dívat,“ psaly rozhořčeně mnohé dámy – a to ještě netušily, že po celý druhý díl se bude pan Božský velkolepě pochovávat.