RECENZE: Rodina na baterky zachraňuje civilizaci, přitom hladí po duši

Animovaná Rodina na baterky dokazuje, že i tisíckrát omletý motiv může fungovat, dostane-li se do rukou správných tvůrců. Režie i scénáře se ujali tvůrci ceněného Městečka záhad od studia Disney Michael Rianda a Jeff Rowe, roli producentů sehrála dvojice stojící za filmy LEGO® příběh nebo Spider-Man: Paralelní světy Phil Lord a Christopher Miller.

Titulní Rodina na baterky, Mitchellovi, čelí v úvodu filmu kromě osobní krize i katastrofě rozsáhlejšího charakteru – vzpouře chytrých technologií. Ty ovládly svět a obyvatele planety chtějí vystřelit do vesmíru. Mitchellovým se jako jediným podařilo uniknout, a tak se musí o záchranu civilizace postarat sami. Navzdory tomu, že jsou někteří členové na nože.



Původně měla jít Rodina na baterky z produkce Sony Pictures Animation do běžné kinodistribuce. Kvůli pandemii však nakonec studio film uvedlo jen ve vybraných kinech a práva k uvedení prodalo Netflixu. Pro tvůrce možná zprvu nemilá zpráva, pro dobro filmu však skvělý tah. Zatímco v záplavě filmů, které po otevření do kin zamíří, by se Rodina na baterky mohla ztratit, takto vyniká. Svou lehkostí, bezelstností, precizním zpracováním a lidskostí.

Rodina na baterky není film, který stačí vidět jednou. Vlastně to ani není film, který divák bude chtít vidět jen jednou. Důvodů je hned několik. Zaprvé – estetiku filmu a komplexní styl animace kombinující „ruční kresbu, organické tvary a akvarelové textury“ nelze dostatečně prozkoumat na jedno zhlédnutí. Zadruhé – film je nasycen popkulturními referencemi a podpultovými vtipy. Zatřetí – takové pohlazení po duši jen tak ledajaký snímek nenabídne. Propracovaný je od úvodních tónů až po poslední jméno v závěrečných titulcích.



Rodina na baterky USA / Kanada / Francie, 2021, 113 min Režie: Michael Rianda, Jeff Rowe Scénář: Michael Rianda, Jeff Rowe Hrají: Charlyne Yi, Olivia Colman, Eric André, Sasheer Zamata a další Hodnocení­: 75 %

Co mu tedy vyčíst? Obvyklé koncepční charaktery? Spíše ne. Proč také, když nepřekáží, neruší a zapadají do příběhu. Snad jen pomalejší tempo by divácký zážitek ještě umocnilo. Na druhou stranu, jak už prokázali tvůrci filmu dřív, zběsilost a přesycenost, v dobrém slova smyslu, ta patří k jejich stylu.

Za omyl tak lze označit snad jen originální název filmu – The Mitchells vs. the Machines, který láká spíše na wrestlingový zápas než animovaný film pro celou rodinu. To však českého diváka trápit nemusí. Ten si může v klidu užít tuto ódu na jinakost.