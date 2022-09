RECENZE: Znásilnění, nebo pomsta? Seriál Pět let jde snaživě s dobou

V deseti dílech se střídavě z pohledu mladé ženy a muže, dvou posluchačů vysoké školy, které vytvářejí Alžběta Malá a Samuel Toman, zkoumá pravda o jejich společné noci po maturitním plese.

Bylo to znásilnění, jak tvrdí nynější studentka novinařiny, jež o svém zážitku píše knihu, nebo se tehdy chtěla pomstít spolužačce, již marně milovala? Prolog každého dílu odhaluje vývoj událostí osudného data o kousek dál, jinak se morální detektivka odehrává v současnosti.

Je zjevné, že Pět let snaživě sází na světový diktát témat od lesbických vztahů po hnutí MeToo, nicméně tvůrci nemají tolik odvahy, aby svůj příběh otevřeli překvapivým, natož provokativním pointám.

Pět let Scénář Sára Zeithammerová, režie Damián Vondrášek, hrají Alžběta Malá, Samuel Toman, Pavel Řezníček, Vanda Hybnerová Hodnocení: 50 %

V detailech ano, tam si troufají dost, třeba popis sporného aktu, k němuž medika popírajícího dávnou vinu donutí jeho snoubenka, jde až do nejmenších podrobností.

Ale jinak se Pět let drží vžitých šablon od vlivu rodičů po jazyk sebevýprodejů, kde „jít na dřeň“ či „promiň“ opakují donekonečna. Výsledek pak charakterizuje výrok „Máš to těžké, ale to tě neomlouvá“.