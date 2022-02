PRVNÍ DOJMY: Zlomový webový seriál pro mladé? Ti už viděli víc než TBH

První hraný seriál natočený pro web České televize vzkazuje, že jej stvořili mladí o mladých pro mladé. Pod názvem TBH – zkratka anglického „to be honest“ čili „upřímně řečeno“, jež se používá na síti, ovšem nepřináší nic, co by náctiletí už dávno neviděli jinde.