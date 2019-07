RECENZE: Odpudivá až odporná. Hvězda Varů Patricia Clarksonová vítězí

Titulní postavou kultivovaného díla natočeného před dvěma lety podle románu Penelope Fitzgeraldové je vdova v podání Emily Mortimerové, jež v klidném anglickém městečku 50. let otevře knihkupectví s provokativními novinkami včetně Lolity. V místě charakterizovaném slovy, že „tady čte jen jeden člověk a ten zase nesnáší lidi“, nutně se svým plánem narazí.

Mezi hrdinčiny ústřední odpůrce z řad honorace patří právě postava Clarksonové, z jejíž povýšené blahosklonnosti ukapává jed i v nejbanálnějších větičkách, natož když se snaží vystrnadit Florence ze starého domu. Mimochodem bitva o budovu představuje vcelku nudnou záminku.

Daleko zábavněji se rozvíjí skrytá válka zabalená do zdvořilého přijímání salonních trapasů. Nálada tak trochu připomene klasiku Jane Austenové jako Pýcha a předsudek či Rozum a cit, ovšem modernější maloměstské retro je paradoxně krotší a melodramatičtější.

Do značné míry za to může literárně zbarvený průvodní komentář, popisující hrdinčino konání i rozpoložení ve třetí osobě, a to včetně frází typu „odvahu jí nikdo nemohl vzít, i když sen ano“. Místy se také zdá, že původem španělská režisérka Isabel Coixetová zkusila do britské zdrženlivosti propašovat více vášně typické pro ženské příběhy, ovšem převážně bez humoru.

A konečně Mortimerová, úhledně spolehlivá herečka vesměs vedlejších úloh, jako by si nemohla zvyknout, že tentokrát stojí v popředí. Natožpak s takovým břemenem ušlechtilosti, statečnosti a odhodlání.

Osamocená žena bojující proti dobovým konvencím se sama dávno stala uměleckou konvencí, naštěstí má však ve Florencině knihkupectví silné partnery, kteří ji pozvedají s sebou. O Clarksonové již byla řeč, neméně potěší Bill Nighy coby samotářský podivín, jenž podnikavou vdovu podporuje svým tichým způsobem: „Nepochybně vás navštívím, pokud někdy půjdu ven, což nedělám.“

Je skutečným požitkem sledovat, jak se stárnoucí rocker z Lásky nebeské mazlí se slovy, jak úzkostlivě si udržuje výraz přirozeného aristokrata vlastní mysli, stranícího se všech vůkolních malicherností. Když se pak ve finále Nighy utká ve slovní přestřelce s Clarksonovou, začne to na plátně konečně jiskřit.

Na jedné straně její usměvavě proradná jízlivost, na straně druhé bravura gentlemana, který při zachování veškerých společenských pravidel dokáže zralé dámě sdělit, že je „odpudivá až odporná“.

Florencino knihkupectví Režie Isabel Coixetová, hrají Emily Mortimerová, Bill Nighy, Patricia Clarksonová, Michael Fitzgerald Hodnocení­: 55 %

Což postava Clarksonové skutečně je, ale přitom si umí získat i pochopení se špetkou soucitu. Neboť zrod knihkupectví pro ni znamená symbol příchodu vetřelce, ohrožení jejího dosavadního vladařského statutu v ospalé komunitě izolované od zbytku světa.

Coixetová už natočila průkaznější filmy, ale Florencino knihkupectví v pravý čas dokládá, že karlovarská čestná cena pro Clarksonovou je ve správných rukou.

VIDEO: Myslela jsem, že mě pozná jeden člověk, přiznala Patricia Clarksonová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu