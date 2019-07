KOMENTÁŘ: Klidné rodinné Vary. Až na kamarády rebely proti zbrojovce

Velký sál festivalového Thermalu, spokojený s cenami pro favorizované filmy od německé Lary po slovenské Budiž světlo, se nevěřícně zavrtěl až při vyhlášení nečekaného absolutního vítěze, bulharské komedie Otec. Ovšem pro necelých tři sta tisíc diváků sobotního přenosu závěrečného ceremoniálu to byl titul stejně neznámý jako kterýkoli jiný. Na místě žasli kritici, jejichž hlasování vyhrálo s náskokem Budiž světlo, i festivaloví fanoušci, neboť i do jejich toptenu pronikl slovenský příběh jako jediný z hlavní soutěže.

Štědrá porota ocenila rovnou polovinu z dvanácti děl, ovšem její volba vítěze jako by naznačovala častý model známý z kuloárů. Dva z pěti porotců stojí za titulem A, dva prosazují B, poslední váhá, načež se dohodnou na filmu C, jenž snad není závratný, ale všem vadí nejméně.

Cenu za Otce přebírala režisérská dvojice Kristina Grozeva a Petar Valčanov, jenž na pódium vystoupal s dcerkou. Také slovy, že snímek věnoval matce, vystihl přesně jak rodinně zaměřené tematiky většiny soutěžních příběhů, tak náladu poklidně domáckého ročníku.



Nováček mezi partnery Plzeňský Prazdroj vítězil kvalitou i kreativitou, když uspořádal běh číšníků ve stylu klasiky Vrchní, prchni!, Nadace Sirius zase faktem, že charitu cílila na konkrétní lidské příběhy. Ač se prodalo tradičně na 140 tisíc vstupenek, pocitově byl ve Varech menší nával, což vedlo k plážové uvolněnosti návštěvníků.

Na druhé straně chyběli premiéroví hosté se jmény „na první signální“. Julianne Moore i Patricia Clarksonová sice zosobňují hvězdné herecké kvality, ale typově i generačně shodný a mladší Casey Affleck přijel už podruhé.



Zásadní potíž nadále představuje hrozivý stav Thermalu. „Bazén nad ním se opraví, ale to nám nepomůže,“ komentoval prezident festivalu Jiří Bartoška fakt, že na slíbenou rekonstrukci budovy stále ještě není ani vypsané výběrové řízení.

„Jde o to, kdo zaručí opravu a provoz; ideálně by měl mít mezinárodní zkušenost s kongresovými hotely. Současně panují obavy, aby nerozhodovala jen nejvyšší nabídka. Ale hlavně už opravdu není na co čekat,“ shrnul Bartoška. Kdo strávil festival kličkováním mezi vykotlanými dlaždicemi, výpadky sítí i klimatizace, skvrnami plísně a zavánějícími odpady, ví, o čem mluví.

Vedle tikající bomby Thermalu pokládá Bartoška za „drobnou aférku, která od kamarádů zamrzí“ otevřený dopis, v němž část umělců vznesla námitky proti sponzorské účasti zbrojařů. „Za Českou zbrojovku jsme se jasně postavili, ani ostatní sponzoři nejeví nejistotu,“ doufá. Na okraj, Cannes sponzoruje firma Nestlé, kritizovaná za plenění vody či dětskou práci na plantážích.

Sociální sítě žily i jinými tématy. Přes milion lidí na Instagramu sledovalo nadšení Julianne Moore z výletu a mladí objevovali česká díla raných 90. let. „Co se zdálo průlomové, je dnes čistá komedie,“ vystihl Juraj Jakubisko třicet let svobody.